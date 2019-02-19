【大灣區】中總望「港人港稅」落實　唐英年：開創新時代、新機遇

國務院今日（18日）傍晚公布多達11章、約2.7萬字的粵港澳大灣區發展規劃綱要。全國政協常委唐英年指，綱要有效協調大灣區各城市的發展，及發揮優勢互補的作用，以開創新時代及新機遇；中總則指，綱要明確勾劃大灣區發展藍圖，為粵港澳三地具體參與灣建設及各自分工定位指明方向。

（陳百灝攝）

唐英年表示，香港可以憑藉「一國兩制」優勢、自由市場的經驗及國際專業人才匯集的特色，帶動大灣區發展。身兼西九文化區管理局董事局主席的他，十分高興綱要提到「支持新建香港故宮文化博物館、西九文化區戲曲中心等重點文化項目，增強香港中西合璧的城市文化魅力」，強調會繼續帶領西九文化區管理局的團隊，在國家全速推動文化發展的工作中，善用香港作為連接國際的窗口，相信在國家的政策支持下，香港定能讓再上層樓，成為國際文化中心，與紐約及倫敦三足鼎立。

中總會長、全國政協常委蔡冠深指，綱要既為粵港澳地區實現優勢互補提供契機，亦就理順三地制度差異提出創新可行的策略方向，香港在區內擁有的「一國兩制」優勢將更為突出，作為大灣區與國際聯繫的功能角色將得到進一步鞏固。他又建議粵港澳三地可進一步完善區內主要機場及港口設施的合作機制，提升共管共營水平，打造國際航運樞紐，支持「一帶一路」等多邊貿易往來發展；期望粵港澳三地可考慮進一步簡化跨境運輸通關手續，例如研究推出整個大灣區適用的出入境通行證明文件、放寬私家車跨境牌照申請等，提升人流物流互動效率；探討為香港企業及人才於內地經商就業提供更多便利措施，包括優化區內資金流動機制、放寬市場准入條件、研究落實「港人港稅」及全面專業資格互認等安排。

李慧琼指民建聯會全力爭取在大灣區內先行先試，全面落實港人港稅及國民待遇。（資料圖片）

民建聯期望三地政府以及社會各界可以把握機遇，加強合作，將大灣區建成為高端、開放、創新、繁榮和宜居的國際級城市群。經民聯則相信，綱要佈局有助四市優勢互補，深化合作，十分認同綱要提出加強大灣區政府之間的配合和協調，並認為是大灣區長遠發展成功的關鍵，建議特區政府應在目前的「粵港澳大灣區建設領導小組」等基礎上，有更加積極的回應。