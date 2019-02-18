【大灣區】港大：已成立工作小組探討大灣區機會　王于漸任主席

醞釀多時的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》終在今天（18日）出台，綱要明確制定大灣區具體發展目標，其中目標於2022年，粵港澳大灣區綜合實力能顯著增強，粵港澳合作能夠更加深入廣泛，盼於2035年能形成以創新為主要支撐的經濟體系和發展模式。香港大學表示，校方歡迎中央政府發表《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，又指港大一直致力國際化發展，在全球開拓教與學和研究發展的機遇，相信綱要將為提升和擴展港大在區内的教育和研究發展，提供寶貴確切的機遇。

王于漸曾獲政府委任多個公職，包括外匯基金諮詢委員會、策略發展委員之經濟發展及與內地經濟合作委員會等。（團結香港基金圖片）

香港大學續指，正計劃進一步開展在大灣區的合作，期望港大的參與能促進區内持續發展、長期經濟蓬勃發展和增進社會融合，以及協助建構大灣區成爲世界級推動知識發展的重要基地，相信綱要將提供寶貴機遇，讓不同學術機構的研究學者，在跨學術領域交流新知達至成果，推動區内學術和商業協作，並為港大學生提供更豐富及多樣化的學習體驗。

而港大中央管理小組與各學院院長於2018年10月開會後，成立了一個中國項目工作小組，由港大經濟學講座教授及黃乾亨黃英豪基金教授（政治經濟學）王于漸教授擔任主席。小組成員曾與大灣區内相關持份者包括政府、大學及科研人員會面，並會繼續探討在内地，尤其在大灣區發展的機會。

港大透露，工作小組的探討方向，將建基於港大與內地機構在研究、教學和學習等方面協作的豐富經驗和實力。而目前港大在內地的項目包括香港大學 - 深圳醫院、廣藥大 - 港大創新平台、深圳和浙江兩所科學技術研究院，以及與北京大學和復旦大學的研究生聯合商業學術課程等。