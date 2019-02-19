【移交逃犯】林鄭首開腔：若再斤斤計較慢慢諮詢　恐未能協助個案

就香港女子於台灣被拖篋棄屍案，港府建議修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》，以一次性「個案移交」安排引渡疑犯。惟有民主派人士質疑條例會開先例令，在港政治犯有機會被引渡回中國大陸。 特首林鄭月娥今(19日) 出席行會前表示，修例為堵塞現行條例的漏洞。她提及就香港女子於台灣被殺案，自己接獲五封受害女子父母的求助信，強調自己不忍心不處理，「所以我地再斤斤計較，慢慢係社會諮詢、出諮詢文件，恐怕幫唔到呢個特別個案。」

楊岳橋認為，如針對台灣個案，修例應只局限將容許與台灣交換逃犯，或加入日落條款，確保修例僅處理今次個案。（資料圖片）

本港少女潘曉穎一年前與男友陳同佳赴台北共度情人節，期間懷疑遭男友在當地殺害棄屍草叢，男方隨即潛逃折返香港，由於案件並非在本港司法管轄區發生，警方無法以謀殺罪將將嫌犯繩之於法，故如修例後，本港可就今次事件一次性引渡疑犯。同時，不少民主派憂慮先例一開，日後或令在港的政治犯，有機會被引渡回內地受審。

特首林鄭月娥表示，修例為堵塞現行條例的漏洞。對於為何現在才決定堵塞漏洞？林鄭強調因眼前有一案件，她指自己對局長在立法會的說話有深感受，「JONH話佢可以硬住心腸，台灣既個案可以唔理，但佢就係唔忍心」，強調該段說話同樣是她的感受。

林鄭稱受害女子的父母案發後未有停過寫信給特區政府，單是她本人已接獲五封，「如果大家睇過呢啲信，都一定覺得要盡量去幫」，「所以我地再斤斤計較，慢慢係社會諮詢、出諮詢文件，恐怕幫唔到呢個特別個案。」

林鄭強調在條例修訂過程中，立法會會有充分討論，因要以草案形式提交並非行政手段「交代左之後就可以做」，仍要於立法會進行審議，但認為要有時間性。她又指對於政府這個工作「好多近乎天馬行空、過份擔憂既評論」，她相信保安局局長會繼續同大家解釋。

不過，毛孟靜指，相信本港《逃犯條例》修例帶來的問題，台灣政府十分清楚，不需要香港立法會議員指正或勸喻，「台灣肯定唔會接受，呢方面好肯定」；又指，修例原本是為了台灣個案，如果現時修例建議的內容，令台灣方面不接受一次性移交安排，將沒有藉口取消香港與中國大陸交換逃犯的限制。