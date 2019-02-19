【大灣區】林鄭：不認同香港「被規劃」　港府積極參與草擬綱要

粵港澳大灣區規劃綱要昨日出爐。行政長官林鄭月娥今（19日）在行政會議前，形容大灣區綱領是「層次高，範圍廣泛，內容豐富」的規劃性文件，又不點名地反駁民主派議員的意見，不認同香港是「被規劃」，指特區政府已積極參與其中。

林鄭不認同香港在大灣區規劃中是「被規劃」。（林若勤攝）

林鄭月娥表示綱領是「層次高，範圍廣泛，內容豐富」的規劃性文件，需要加深認識，不斷探索。對於有意見認為綱領的內容比較「好虛，不夠實」，林鄭月娥表示此份文件是指導性及方向性，因此是為大灣區發展訂立框架，會進一步研究及提出具體實施，為九市及港澳帶來的好處，最重要是讓三地受惠。她重申綱領的指導原則已清楚說明需全面準確貫徹「一國兩制」、港人治港，依照《憲法》及《基本法》辦事，充份利用一國兩制優勢。

有民主派議員認為香港在大灣區中是「被規劃」，她不點名地表示不同意此說法，指香港政府有積極參與綱要的制定，又提及自己在上任當日已簽下大灣區的框架協議，由當日開始特區政府已積極參與其中，「文本多次反復去看，又吸納香港的看法」。她談及草擬文本期間，曾不下十次參加與大灣區有關的論壇，過程並非閉門造車，吸納香港各界意見，並已反映在綱要中。林鄭月娥表示，被規劃是「我叫你這樣做，你就一定要這樣做」，但香港是「促成者」的角色，能決定是否把握機遇，就大灣區發展提出相應措施。又指過往在中央規劃文件中已有章節提及香港，中央對香港的規劃並非首次，自己作為特首並非如「交成績表」，引用國家主席習近平的說話，「蘇舟過後無艇搭」，呼籲政府及各界要好好把握機遇，同時表示中央政府沒有要求香港政府交出相關的「成績表」。

林鄭月娥將會今個星期四（21日）聯同粵澳三地政府在本港舉辦大灣區的宣講會。屆時國家發展及改革開放委員會主任林念修，國務院港澳辦副主任黃柳權，廣東省省長馬興瑞，她本人以及澳門行政長官崔世安等將會出席，希望透過宣講會，讓各界加深認識綱要的內容，互相探索及討論，並向粵港澳政府提意見。