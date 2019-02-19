【大灣區】譚耀宗：香港地位重但非龍頭　無需從「犧牲」角度思考

粵港澳大灣區規劃綱要出台。特首林鄭月娥今早（19日）出席行政會議前，就引述前年國家主席習近平訪來時一句「蘇州過後無艇搭」呼籲港人把握大灣區發展機遇。 全國人大常委譚耀宗今（19日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，中央官員後日來港主持宣講會，凸顯香港在大灣區地位重要，而綱要中亦提及香港要鞏固提升航運、貿易、金融等中心地位，顯示香港比大灣區其他城市有優勢。他又指，香港在規劃中並非龍頭城市，但就是四大核心城市，足見香港佔重要地位。被問及大灣區規劃過程中，香港是否沒有選擇權，需要犧牲，他就表示不會從「犧牲」的出發點考慮，指香港有許多優勢，如果其他大灣區城市較弱，香港可以協助，分享經驗；並透過競爭互相進步。

譚耀宗（資料圖片/林若勤攝）

譚耀宗表示，粵港澳大灣區規劃綱要公布發展方向非常重要，香港需思考如何發揮，做出成績，他又指，民建聯會繼續提案，消除兩地限制，但具體政策上，除廣東省同意外，也要中央各部委同意，如口岸管理政策廣東省處理不了，因涉及中央政策。他指，香港應思考如何加快兩地人流物流等的互聯互通，消除障礙。

他又強調，香港與內地的配合，是相輔相成，不應從「犧牲」的角度出發。被問及香港與其他大灣區城市是否有競爭元素時，他就稱，競爭不要緊 ，因競爭有促進作用，兩地可藉機互相交流經驗，學習對方優勢。

他又認同規劃綱要中，「香港經濟發展缺乏穩固支撐」的說法，認為旅遊業需要發展新景點，科研上香港對市場掌握，以及將科研成果商品化方面不如內地有優勢。

至於香港對外來人流的承受力方面，譚耀宗就指，交通暢通後一定更加多人來，港珠澳大橋亦對內地遊客很吸引，但強調中央政府會考慮香港承受力，例如內地車輛到香港的很少，而香港車輛到內地，則獲批較多。

被問到兩地融合，會否令國際社會有藉口指香港失去原有地位，他就指有提過兩地政府，避免給人藉口，如某些高科技產品入口香港，不能入口內地，相信香港政府會把持好。他又提及國家正就外商投資法立法，兩會上會討論，確保保障知識產權。