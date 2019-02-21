【土地大辯論】球場被收回感憤怒　高球聯盟：我哋係被犧牲嘅一群

政府最終決定局部收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地建屋，香港高爾夫大聯盟召集人劉家樂在商台《在晴朗的一天出發》上表示，對政府的決定感到極度憤怒，重申歐洲巡迴賽主辦單位早前已發信表示對球場可能被收回表示遺憾，劉家樂又指所有亞洲一線城市都有舉行國際高爾夫球賽事，批評政府欠缺國際視野，並形容高爾夫球愛好者是「一直都係被犧牲嘅一群」。

劉家樂形容高爾夫球愛好者是「係被犧牲嘅一群」。（資料圖片／盧翊銘攝）

劉家樂在節目上表示，要舉行國際高爾夫球賽事要滿足多項設施要求，包括看台、媒體中心和停車場等，舉例停車場車位起碼要達到某一個數字。他又以香港公開賽作例子，指政府計劃拆卸的32公頃中部分地方可用作停車和擺放儀器，若日後有關土地被收回，暫不見有其他地方可取代。

政府決定局部收回粉嶺高爾夫球場興建房屋。（資料圖片／黃永俊攝）

對於政府曾表示公開賽可移師至滘西洲，劉家樂批評是錯誤資料引導公眾，又形容土地專責供應小組指收回32公頃用地仍可舉行國際賽事的說法僅為猜測，他亦認為若將土地收回建屋，日後香港因而不能舉行國際賽事，將會是國際笑話，令香港聲譽受損。

劉家樂強調，「我哋一直都係被犧牲嘅一群」，又不滿有公關形容高爾夫球界愛好者是「食飽唔憂米」:「小眾運動或高爾夫球界人士係咪特別好恰啲呢？我希望政府唔係以咁嘅心態去做。」