【土地大辯論】土地陣線促全收粉嶺高球場　批政府向權貴「跪低」

一石激起千層浪！政府放棄全面收回粉嶺高爾夫球場土地建屋，民怨反彈持續升溫！土地公義聯合陣線今日(20日)指，對政府只收回收回粉嶺高球場32公頃的土地作建屋用途，感到非常失望。該組織批評，政府「放生」高球場餘下140公頃用地，是再次向權貴「跪低」！

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政府須優先處理基層住屋

土地公義聯合陣線又指，土供組報告已指32公頃用地大約只能興建4600個住宅單位，對於現時近27萬公屋輪候申請，完全是杯水車薪。該組織重申，粉嶺高球場已是現有土地供應來源之中，最快、最易、最平的選項，而在社會上大部分意向均同意收回高球場，但政府只收回32公頃，容許餘下140公頃續約至2027年，甚至連土供組建議政府研究餘下140公頃的更改土地用途也被政府否定，他們批評政府寧可保留大部分土地讓權貴永續玩樂，卻置市民水深火熱的居住問題於不顧！

土地公義聯合陣線再次重申，政府須立刻收回整個粉嶺高球場172公頃土地，將用地興建大量公屋單位和社福設施的土地，替代新界東北發展；另新造地皮不應只服務於「私人市場」的炒家或商界，當局應優先處理基層住屋、社福以至其他公共需要，並以加稅等措施壓抑炒風。

土地公義聯合陣線表示，對政府只收回收回粉嶺高球場32公頃的土地作建屋用途感到非常失望。（資料圖片/洪嘉徽攝）

兩球會對政府決定感到遺憾

另外，香港高爾夫球總會回應政府今日的決定時，表示對收回粉嶺球場當中八個洞感到非常遺憾。

高總指，一旦落實有關決定，將大大削減公眾使用香港優質高球設施的機會。事實上，以一個國際城市標準而言，香港高球設施已經是非常短缺，發展局的決定將嚴重窒礙香港高球和其他運動發展。

香港哥爾夫球會亦發表聲明，指對政府決定收回部份高球場建議表示極度遺憾，認為有關決定漠視了保留整個高球場對香港高爾夫球和運動發展的重要性、球場豐富的生態和歷史價值的影響、以及球場作為支持香港作為國際大都會及亞洲世界城市的貢獻。

球會認為，發展局完全低估發展部份球場方案將會面對的挑戰及所需的時間，也並非如發展局局長所指，是一個短至中期的土地供應方案。這個決定是一個民粹、政治化的決定，是把房屋及體育放於對立面。