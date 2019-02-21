【金管局換帥】陳德霖退休　潛在「繼任人」包括…

政府確認，香港金融管理局總裁陳德霖將於今年10月1日任期屆滿後退休，會由財政司長陳茂波領導的遴選小組負責下任金管局總裁的遴選工作，小組成員包括馮國經、劉遵義、施文信和任志剛。

暫未清楚下任金管局總裁會是外人「空降」，或由金管局內部晉升。如果是內部晉升的話，現時在金管局架構上，金管局總裁陳德霖以下有3位副總裁，分別為余偉文、阮國恒及李達志，三人都有機會成為陳德霖繼任人。

陳德霖退休，外界關注接任者誰屬。（資料圖片）

余偉文資歷最深

三人當中以負責管理外滙基金，對外事務及研究事務的余偉文資歷最深。他於1986年加入政府為政務主任，1993年加入金管局，2007年升任副總裁，十分熟悉金管局事務。余偉文因為負責管理近3萬億外滙基金，所以亦有不少跟傳媒「打交道」的經驗，被視為「熱門人選」之一。

另一副總裁阮國恒是1996年加入金管局，並於2010年起擔任副總裁，負責銀行政策、監管、操守及法規事宜。

三人中又以負責貨幣管理、金融穩定監察、金融基建 （包括支付系統）和金融科技促進辦公室的李達志資歷最淺，是較冷門的人選。他2009年才加入金管局，去年初擢升為副總裁。不過政府近年積極推動香港金融科技發展，熟悉金融科技的李達志或有機會藉此「跑出」。