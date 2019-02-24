力爭超區入場券　被要求讓路　葉劉：區議會都唔畀我選？有無搞錯

區議會選舉今年11月舉行，新民黨主席葉劉淑儀一直表明有意參選，爭取明年立法會「超區」入場券。對於有聲音批評她年紀大，應把參選區議會的機會留給年輕人，68歲的葉劉今天（24日）接受電台訪問指，美國不少國會議員年屆八十也沒有退休，又反問：「特首就話唔畀我選啫，區議會都唔畀我選？有無搞錯！」

葉劉淑儀表示至今仍未決定參選哪個選區。（資料圖片／羅君豪攝）

打擊領展非為選票

葉劉淑儀今天接受商台節目《政好星期天》訪問，談及新民黨未來的選舉部署，表示該黨將會派出40人參加今年底的區議會選舉，主要集中在新界東、新界西和港島區三區，形容「擔子好重」。

現循港島區直選晉身立法會的葉劉一直有意參加今年區選，爭取來年轉戰立法會「超級區議會」的入場券，她表示至今仍未決定參選哪個選區，強調不會挑選現時「有黨嘅區」。她又強調提出私人草案打擊領展問題等議會工作，只是為市民發聲和出於自己的參政理念，並非為爭取選票。

對於有聲音批評她年紀大，應把參選區議會的機會留給年輕人，六十八歲的她反指美國不少國會議員年屆八十亦沒有退休，「我發覺我仲做得，美國國會議員都無退休！」又說：「點解要讓畀個未必好似我咁做到咁多嘢嘅後生呢？」

曾兩度有意參選特首但未能入閘的葉劉反問：「特首就話唔畀我選啫，區議會都唔畀我選？有無搞錯！」其後主持人再提到不讓葉劉參選特首一事時，葉劉澄清並非「唔畀我選」，只是她自己退選，又說「唔好講啲咁高深嘅問題。」她又說，自己作為新民黨主席，有負責壯大該黨的勢力，吸引更多年輕人入黨，又指若建制一黨獨大，情況並不健康。