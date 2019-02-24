【狙擊領展】盼政府吸納草案成法案　葉劉冀陳帆為市民做返啲好事

新民黨主席葉劉淑儀早前連同工聯會麥美娟提出《公共及資助房屋商業設施規管（立法條文）條例草案》，規管領展（及其後拆售）的商場及街市物業艇租金增幅，並向長期空置的商舖徵收空置稅。 葉劉淑儀強調，並非針對只是領展，而是針對所有2005年房委會售出的地段。她指領展瘋狂加租令小商戶叫苦連天，惟在分組點票下難獲通過，把法案吸納為政府法案，增加在議會通過的機會。葉劉又籲運輸及房屋局局長陳帆「為市民做返啲好事」，又稱可以帶陳帆到屯門友愛和安定觀察領展拆售的情況。

新民黨主席葉劉淑儀早前連同工聯會麥美娟提出《公共及資助房屋商業設施規管（立法條文）條例草案》。（資料圖片/歐嘉樂攝）

民選議員應支持 拒為她抬橋而反對是「心胸窄」

葉劉淑儀今天接受商台節目《政好星期天》訪問，強調該私人草案並非針對領展一間公司，她指當年政府出售公屋物業時「做漏招」，她引述自由黨主席稱，領匯總裁蘇慶和到立法會遊說時「講明唔會趕人走」，惟現在蘇等人不在位，領展亦沒有守這個君子協定，背離初心。

對於有指草案也不合符《基本法》規定，她指提交私人草案先讓交由律政司法規專員檢視，指該草案由資深大律師草擬，有信心能夠合格。

由於私人草案以分組點票方式表決，葉劉指通過的機會不高，不過她指若政府把草案吸納，以政府法案方式提交立法會，屆時以簡單多數表決，將有機會通過。她表示正分批約見各黨派，昨天已與民建聯會面，稱民建聯仍需考慮是否支持，目前只有工聯會表明支持。

葉劉淑儀籲運輸及房屋局局長陳帆「為市民做返啲好事」，又稱可以帶陳帆到屯門友愛和安定觀察領展拆售的情況。

對於被指提出私人草案是為選票，她強調是為理念和市民，又指民選議員若反對草案，難向市民交代，「你係民選議員，個個（議員）都知問題喺邊，你點向市民交代？」她又指若民選議員因不想為她抬橋而不支持是「心胸窄」。

她稱與特首林鄭月娥談過有關私人草案，引述林鄭稱「睇吓我哋（立法會）傾成點，葉劉認為若政府支持草案，民望將會上升。她估計草案將於年底正式立法會審議。

葉劉昨天已與民建聯會面。（葉劉淑儀facebook）

盡速解決土地荒：收回一千公頃農地

至於土地房屋問題，她認為明日大嶼難解決短、中期的土地短缺問題，又指不可能14年便完成填海和建屋，隨時有樓也無鐵路。她認為收回一千公頃新界農地是最快解決土地問題的方式，但前題是要令市民相信不存在官商勾結的情況。

對於有人指新移民衍生土地和醫療問題，她指現時每天並無150個人來港，只有約130個人，認為香港需要人力補充，新移民願做體力勞動工作，又指「好多人唔記得香港係移民城市」。主持人陳淑薇和羅輝則稱，公立醫院亦有醫生的廣東話不純正，很多醫院「姐姐」也是新移民。