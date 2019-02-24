【財政預算案】倡幼兒照顧服務券　何啟明：50萬婦女勞動力待釋放

工聯會立法會議員何啟明於上周就託兒服務需求進行民調，今日（24日）舉行記者會發表調查結果。何啟明指出，香港的託兒服務相對落後，批評政府未有善用婦女勞動力；他提倡周三（27日）政府發表的新一份財政預算案中，加入向基層家庭發放幼兒照顧服務券。 有家庭主婦則表示，有關指引不清晰，加上託兒服務名額不足或收費昂貴，難以尋求協助。

何啟明（右二）建議，即將公布的財政預算案中，可包括向基層家庭發出3000元的幼兒照顧服務券，預料最多可釋放近50萬婦女勞動力。（何啟明辦公室facebook）

工聯會於上周就社會對託兒服務的需求進行問卷調查，約825名接受訪問的婦女當中，有超過一半受訪者表示有需要使用幼兒照顧及託管服務；惟有超過7成婦女表示，所居住地區的幼兒照顧或託管服務不足，亦有近8成贊成政府派發幼兒照顧服務券。

何啟明建議，即將公布的財政預算案中，可包括向基層家庭發出3,000元的幼兒照顧服務券，預料最多可釋放近50萬婦女勞動力。

他又指，現時資助幼兒中心名額只有7,000個，其中為0至2歲幼兒提供照顧服務的獨立資助中心只有12間、名額只有738個，使用率卻接近100%，希望政府能增加託兒名額。

同屬工聯會的黃大仙區議員譚美普（左）則表示，託兒服務支援不足的問題，包括名額太少或費用過於昂貴，在各區非常普遍。（何啟明辦公室facebook）

家長批託兒服務太少或太貴 寧願「死慳死抵」

同屬工聯會的黃大仙區議員譚美普則表示，託兒服務支援不足的問題，包括名額太少或費用過於昂貴，在各區非常普遍，形容有家長寧願「死慳死抵，自己全職湊細路」，或者「等細路大少少再出嚟幫補家計」，對基層家庭造成經濟負擔。譚美普又自言同為母親，認為政府的託兒服務指引並不清晰，雖然社署網站有列出託兒中心名單，惟嬰幼中心、幼稚園等分類不清，令家長十分無助。

攜同自己的女兒出席記者會的何女士，則自言一家四口只能靠任職飲食業的丈夫維持生計，每月收入只有約2萬元，僅僅足以維持日常開支，更指「有時食都成問題，每月起碼要6000元嘅託兒服務諗都唔會諗」。她又批評，政府未有就託兒服務作宣傳 ，自己作為新移民更不了解有何途徑得到有關資訊。記者會途中，何女士的女兒鬧情緒，何需暫時離場處理，她其後慨嘆指若有託兒服務，就不會出現類似情況。