【財政預算案．前瞻】料向30萬低收入家庭學生派$2000　涉款約6億

新一份《財政預算案》將於下周三出爐，教育範疇有不少著墨地方。據了解，政府會維持去年做法，向低收入家庭學生派發一次性的2,000元津貼，預計措施會有30萬人受惠，涉及約6億元。業界分析，政府未有接納全港學生派錢的做法，或考慮到具體執行上存在一定困難。另外，政府亦將向2020年文憑試學校考生代繳考試費，料不多於5萬人受惠，涉款約1.5億。

新一份《財政預算案》將於下周三出爐，料好大機會維持去年做法，向30萬低收入家庭派2,000元，涉款約6億元。（資料圖片)

據了解，政府會沿用去年做法，向低收入家庭學生派發一次性的2,000元津貼。去年措施經由學資處以銀行自動轉賬的方式，向合資格領取學資處須經入息審查學生資助的學生發放津貼，涵蓋幼稚園學童、中小學及大專生。去年措施有約30萬人受惠，開支約為6億元。

早前有建制政黨向政府建議向全港學生派發2,000元，不過，據了解，政府最終未有接納。據業界分析，向全港學生派錢在執行上存在一定困難，例如要考慮「應向家長派發，定係向學生派？」如向學生派發或涉及國際學校的非本地生等，相信屆時做法或會引起爭議。

另外，政府亦將向2020年文憑試學校考生代繳考試費，料不多於5萬人受惠，涉款約1.5億。而《財政預算案》亦會落實多項去年施政報告的建議，包括約15億元的中、小學教師職位全面學位化等、約5億元調整小學及副校長薪酬等。