【財政預算案‧前瞻】消息指中學推「一校兩社工」　涉約3.2億元

新一份《財政預算案》即將出爐，青少年問題成為近年社會各界關注焦點，惟現時每間中學僅1.2名社工的比例，難以滿足有關需求。消息人士指，政府將於預算案中，推出中學「一校兩社工」政策，若以現時約470間學校推算，料須額外增加約370名社工。有立法會議員指出，相信業界人手能應付上述額外需求，但認為政府增聘人手外，亦應增加資源讓非政府機構支援前線社工。

有消息指，政府將於財案推出中學「一校兩社工」，若以現時約470間學校推算，料須額外增加約370名社工。（資料圖片）

自2000至2001學年起，政府在中學實施的「一校一社工」政策，現時每間中學平均由1.2名駐校社工提供服務，了解和處理學生在學業、社交或情緒方面的需要。然而，隨著近年青少年問題愈來愈複雜，有消息人士表示，政府將於新一份《財政預算案》提出中學「一校兩社工」政策，並放在與社工相關的措施。

現時全港有473間本地中學，即推行新政策後，預計須增聘約378名社工。根據政府過往推出「一校一社工」政策，教育局供學校開設一個屬核准教職人員編制內的常額「助理社會工作主任」職位，薪酬與公務員總薪級表的第16點至第33點相同，即31,685元至70,090元，粗略估算涉及開支約1.4億元至3.2億元。

料可減輕駐校社工負擔

立法會福利事務委員會主席、民主黨鄺俊宇表示，近年兒童自殺數字與虐兒情況惡化，使多年來前線駐校社工的工作量增加，甚至不勝負荷，坦言駐校社工與學生比例為1:1000，認為推行中學「一校兩社工」政策可減輕駐校社工的負擔。

他又指，現時香港有逾2.3萬名註冊社工，相信業界人手能應付上述額外需求，但認為政府除增添人手外，亦應增加資源予前線社工，包括讓非政府機構支援駐校社工等。若上述建議落實，將會於四至五月安排福利事務委員會討論相關事項，要求政府提交方案。