港珠澳大橋地位受威脅？鄭耀棠：將於兩會提案煞停「深珠通道」

斥資逾千億元興建的港珠澳大橋開通近四個月，平均每天只有三千多車次使用，遠低於興建時的預期。另一邊廂，深圳市與珠海市擬於港珠澳大橋上方、珠江口一帶興建「深圳珠海通道」。 由港區人大代表鄭耀棠牽頭成立的中港關係策略發展研究基金，今天聯同跨境環保關注協會公布粵港澳大灣區研究，鄭耀棠指「深珠通道」與港珠澳大橋功能重疊，認為大灣區各城市分工合作，不應重複建設。協會總幹事則指，「深珠通道」興建或佔用國家級和省級自然保護區，威脅中華白海豚棲息地，破壞生態。 鄭耀棠表示，將會在下月舉行的全國兩會就此議題提案，建議勿興建「深珠通道」，他又指大灣區九市兩區應為家人，「唔想邊個壞仔害全家，影響家庭環境。」

鄭耀棠指「深珠通道」與港珠澳大橋功能重疊，認為大灣區各城市分工合作，不應重複建設。(吳倬安攝)

研究報告指出，去年六月，深圳市交委提出《深圳市高快速路網優化及地下快速路佈局規劃》，其中提出興建「深珠通道」。去年十一月，珠海市政府在常務會議亦原則通過了《珠海市幹線路網規劃》，當中包括興建「深珠通道」。

根據有關規劃方案，「深珠通道」初步選址於深圳前海，跨越伶仃洋至珠海唐家北邊界，向西延伸至台山市，位於港珠澳大橋的北方，建成後將成為與港珠澳大橋平行的另一條跨海大橋。

鄭耀棠表示，將會在下月舉行的全國兩會就此議題提案，建議勿興建「深珠通道」，他又指大灣區九市兩區應為家人，「唔想邊個壞仔害全家，影響家庭環境。」(吳倬安攝)

鄭耀棠指出，現時珠江口已規劃，建設中或已建成的大型跨江通道共有八條，包括港珠澳大橋、深中通道等，若「深珠通道」建成，將會與已建成通車的港珠澳大橋形成不良競爭，功能亦會重疊。

對於有建議放寬香港私家車使用港珠澳大橋，鄭耀棠認為做法可取，不過目前大橋頗冷清，又引述不少大橋使用者指現時「三地三檢」「好麻煩」，不過他自己未試過使用大橋，認為長期需要落實「三地一檢」。

港珠澳大橋。(資料圖片/林若勤攝)

鄭耀棠坦言，不明白為何不能落實「三地一檢」，認為做法可增加人流。至於具體如何落實，他認為可以讓港、珠、地三地道路使用者申請證件，予他們自由進出大橋。鄭耀棠表示，將會在下月舉行的全國兩會就此議題提案，希望不要落實深珠通道建設。