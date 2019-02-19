【港珠澳大橋】觀景山隧道棄用螺絲帽改用膠水連鋼筋　路政：安全

港珠澳大橋繼早前被踢爆有逾萬份RISC表格缺失後，《香港01》再獲得文件揭露大橋的香港接線的觀景山隧道段，原本應用螺絲帽鏈接的隧道頂層底部，因螺絲帽不能順利安裝，而要改用俗稱膠水的混凝土劑黏着劑連接。駐地工程顧問公司為奧雅納（Arup），承建商為中國建築香港。 消息指，由於膠水未能通過火要求，隧道或存安全隱患。 土木工程師認為，工程過程中棄用螺絲帽連接鋼筋並非罕見，另鋼筋及膠水均由石屎包圍保護着，即使起火也並非輕易能影響鋼筋的強度，相信事件不會影響隧道的結構安全。路政署指，知悉觀景山隧道的部分鋼筋改用膠水連接，強調工程安全並通過所有檢測。

涉事工程同為「HY/2011/03」，工程範圍為「設計及建造由機場島上的觀景山至擬建香港口岸的一段港珠澳大橋香港接線，以及連接擬建香港口岸與香港國際機場的道路」，駐地工程師為奧雅納（Arup），總承建商為中國建築香港，2012年5月動工，2018年10月24日峻工及啟用，合約總價為88.8億元。

《香港01》獲得的多張觀景山隧道圖則，清晰的標示了4個在隧道頂放置螺絲帽的位置，即會在扭入螺絲帽固定後，再灌入石屎；而圖則顯示最後一次修訂螺絲帽位置的日期介乎2015年的10月中旬至11月上旬。

圖則清楚顯示觀景山隧道頂端原定設有4個螺絲帽（紅圈）接駁多條鋼筋，而螺絲帽亦已經安裝。（受訪者提供）

鑽孔插鋼筋的方法下，會先在石屎牆鑽出一個為鋼筋直徑的10倍深的洞，插入鋼筋後再注入膠水凝固。（受訪者提供） 中國建築香港改用鑽孔插鋼筋​ 膠水或存安全隱患 消息指出，中國建築香港因發現鋼筋與螺絲帽未能連接，於是改用鑽孔插鋼筋方法，鑽出一個與鋼筋大少相若的洞，深度應為鋼筋直徑的10倍，並注入一款名為「RE500」的注射式混合黏着劑（膠水）再把鋼筋插中洞內，等待膠水凝固以接駁及鞏固鋼筋。同時，該款膠水並未能通過四小時燃燒效能測試，推斷火警發生時膠水只可維持原狀約半小時。 另外，由於天花壁屬受力部分，當石屎在受力下通常會出現少於0.2毫米的裂縫，業界稱為「Cracked Concrete」，惟膠水亦未取得應用於有裂縫石屎中的合格報告。 消息人士因此質疑，觀景山隧道有質量問題。

倪學仁擔心鑽洞或會傷及鋼筋。（資料圖片／林若勤攝） 工程師：單看圖則難估計實際施工困難 資深土木工程師倪學仁看過圖則後說：「看圖則是十分正常的設計，單看圖亦可以做到（扭入螺絲帽 )」，認為八條鋼筋間應早已預留空間置入螺絲帽，惟單看圖則難以了解實際工程或會預到的問題。他指出，使用螺絲帽接駁鋼筋是因為「鐵很難扭曲、轉彎」，而今次用膠水取代螺絲帽雖然未必合約的範圍要求，「始於看圖可見有七米幾長，而且鐵有石屎托起，所以問題不是太大」。但在做法上，他則坦言「鑽洞很難不傷及八條鐵（鋼筋）。」 至於防火問題上，倪學仁亦認為毋須太過擔心，「雖然undergound（地底）建築防火要求是四小時，但這款膠水始終由石屎板保護着，當石屎夠厚便不會影響到膠水。」 土力工程處前處長陳健碩，更改圖則需要路政署批准，又指較少在設計時已標記螺絲帽的位置，「始於鋼筋可以一枝長、一枝短，難預位置」，可是當圖則已清楚標記螺絲帽的位置時，任何改動都需要再重申更改圖則，「一定要改圖則，但路政署作為investor（投資者）知不知所有細節則較難說。」

約1公里長的雙程三線行車的觀景山隧道在17年5月18日全線貫通，時任運房局局長張炳良親身到地盤視察。（路政署圖片）

路政署同意改用鑽孔插鋼筋 工程通過所有檢測

路政署回覆指，承建商在隧道頂部結構的工程設計是有使用螺絲帽接駁鋼筋的方法，而在工程設計上亦容許承建商在不能順利使用螺絲帽鋼筋接駁方法的情況下，使用以鑽孔插鋼筋方式安裝鋼筋，包括使用RE500物料灌漿。路政署的工程顧問奧雅納亦同意承建商上述的設計及施工方法。

奧雅納向路政署確認，其駐工地工程人員已檢查及確認承建商有按其提交及經奧雅納同意的工程設計施工。在香港接線啟用前，路政署已確認承建商按照合約要求施工，工程質量符合技術及安全要求，整個觀景山隧道工程亦已通過所有政府相關部門的檢驗及測試程序。