深圳灣大橋斷纜　路政署檢查同類橋樑　包括港珠澳大橋港連接路

政府早前「自爆」深圳灣公路大橋有鋼纜折斷，需即時維修。路政署今日（21日）回覆《香港01》表示，署方本身定期有委託全職的專業工程師檢查大橋結構；因應事故，亦已委派一名助理署長，領導工作小組調查折斷原因，預計3個月內完成。 路政署又指，除了深圳灣公路大橋，本港還有不少橋樑有外置式預應力鋼纜，當中包括港珠澳大橋香港連接路。署方續指，正安排工程師檢查全港有類似設計的橋樑的外置式預應力鋼纜，爭取於3個月內完成檢查。

深圳灣公路大橋發生鋼纜折斷事件。（資料圖片）

路政署上周六（16日）「自爆」深圳灣公路大橋往香港方向高架道的其中一條「外置預應力鋼纜」，估計因鏽蝕而折斷，需暫時封閉兩條行車線維修，為期約3周。署方當時指，折斷前的兩周巡查時，未發現鋼纜有斷裂。

路政署今日回覆表示，根據「深圳灣公路大橋運作及保養手冊」，檢測工作包括每6個月一次定期檢查、每2年一次綜合定期全面檢查，以及每5至10年一次的主要定期檢查，以確保橋樑的結構良好。當中每6個月一次的檢查，主要包括檢查橋面設施、主結構及附屬構件的狀況，檢查人員會使用測量儀器，檢視橋樑是否出現表面裂痕、顏色變化，及移位等情況。

港珠澳大橋香港連接路亦有外置式預應力鋼纜。（港珠澳大橋香港段網頁圖片）

至於每2年一次的檢查，包括檢查橋樑主體結構及附屬構件的狀況，工程師會全面檢查橋樑結構，並按需要就物料強度等作測試；每5至10年一次的主要定期檢查，則除了上述測試，亦有檢查橋樑較為隱蔽的部分，包括按需要檢測混凝土的炭酸化作用、氯化物含量、鋼筋保護層是否足夠等。路政署強調，國際上普遍使用相關檢查方法。 而自通車後，署方一直嚴格遵守有關檢查計劃，並於2013年完成了一次主要定期檢查。

AECOM工程師負責大橋結構檢查

另外，有報道稱，大橋檢查保養工作由兼職工程師負責。路政署表示，大橋的結構檢查工作，由獨立工程顧問艾奕康有限公司（AECOM）的兩名專業工程師，以及兩名檢查人員負責，該兩名工程師須具備至少5年橋樑設計、建造或維修的相關經驗，其中一名專業工程師同時須具備至少2年建造及維修懸索橋的經驗。署方續指，工程師如發現任何需盡快跟進的問題，會即時通過承建商通知該署；另外，他們又需要參與路政署和承建商的定期工作會議，匯報檢查結果，並討論跟進工作。

路政署檢查同類型橋樑包括如下：

青衣大橋 葵青橋 長青橋 青沙公路、青朗公路、竹篙灣公路、長青公路、青衣北岸公路、港深西部公路、港珠澳大橋香港連接路、以及屯門至赤鱲角連接路部分高架橋樑。

料3個月完成斷纜調查

有意見認為，鋼纜應有油脂保護，斷裂或與保護不足，致油脂風乾令鋼纜生鏽而折斷。不過路政署表示，每條鋼纜由多條纜束組成，並包裹在特製管道內，而整條管道是以水泥漿密封，並非以油脂填滿。署方指已委派一名助理署長領導工作小組，調查折斷原因，並會邀請相關專家參與，預計在3個月內完成調查；至於事故責任，會在完成調查後再跟進。

路政署早前稱，會在3個月內檢視全港其他相類似設計的橋樑。署方今日指，有外置式預應力鋼纜的橋樑包括港珠澳大橋香港連接路、青衣大橋、葵青橋、長青橋，以及青沙公路、青朗公路、竹篙灣公路、長青公路、青衣北岸公路、港深西部公路，以及屯門至赤鱲角連接路的部分高架橋樑。