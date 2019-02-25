涉選舉舞弊獲撤控　守行為18個月　李偲嫣：受「朋友陷害」　

李偲嫣涉嫌在2016年立法會換屆選舉，被指沒有遵從選舉法例處置9項共涉22,530元的選舉捐贈，被控一項選舉舞弊罪。李偲嫣否認控罪，案件今（25日）於沙田裁判法院開審。惟控方願意不提證供起訴，裁判官遂撤銷控罪，而李思嫣亦同意以2000元簽保守行為18個月。 「正義聯盟」主席李偲嫣今接受《香港01》查詢表示，感謝家人、朋友的支持和愛護，她稱自己相信上帝，故這次案件交託上帝，強調自己無愧於心。但偲嫣指這次事件複雜，受到當時任其選舉經理人「陷害」，在接受該筆捐款後不願提出損款者的姓名、地址，亦沒有向捐款者遞交收據。李偲嫣更批評該人士「玩嘢」後更惡意中傷，強調一定會處理其行為。她又指自己於下月底將有大事公布。

李偲嫣與丈夫謝鋮浚牽著手到沙田法院。（盧翊銘攝）

嫌沒遵從選舉法例處置合共22,530元選舉捐贈的「正義聯盟」主席李偲嫣，今獲律政司不提證供起訴，以2000元簽保守行為18個月處理。李偲嫣接受查詢時指，自己於2016年參選新界東立法會選舉時，一名曾是其朋友，選舉期間擔任選舉代理人的人士負責接受該9筆款項，她稱涉案22,530元捐款當時全數由該人士的戶口接收。李偲嫣又提及，在對方16年8月接收該筆款項後，已多次於Wtapps要求對方提供捐款者姓名及地址，並向給予捐款者收據副本，惟對方一直未有處理，僅向李回應指仍未接獲「Bank Statement」，未能作出處理。

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李偲嫣質疑對方「有心拖延」、「玩野」，在三番四次要求下，到截止提交選舉開支前兩日才將一張「手寫Statement」交給會計師事務所，她形容該Statement非常混亂，相關資料仍是欠奉，她只有少於48小時處理該筆款項。李批評該「朋友陷害」她後更四處抹黑，更向其丈夫謝鋮浚稱她一直「講大話」。李偲嫣直言對此感委屈，批評「呢個世界有多人渾水摸魚、騙人信任，想盡方法中傷。」

李偲嫣提及，自己遞交選舉開支當日曾向接收職員指該筆款項資料未盡清晰，對方當日回應指有問題會聯絡她補充。李表示直至她結婚前再接獲廉政公署ICAC電話，指她漏捐3000多元款項，她強調其後已馬上捐回該3000多元，亦向對方稱若發現其他漏報可馬上通知，但她指對方未有再找她，半年後ICAC向其提出檢控。

強調自己問心無愧 下月底有大事宣布

李偲嫣形容這次事件複雜，但感謝家人、朋友的支持和愛護，形容是「患難見真情」，她稱自己相信上帝，故這次案件交託上帝，強調自己無愧於心，獲撤控罪證明她沒有隱瞞及不誠實。被問到下屆選舉會否再出戰？她稱不少人都鼓勵她出選，但她要先與丈夫甜蜜一下再作決定，強調下月底會有大事宣布。