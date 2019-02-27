【財政預算案2019】盈餘減難退稅　陳茂波：說我對中產開刀不公道

新一份財政預算案今日（27日）發表，財政司司長陳茂波傍晚出席五間電視台合辦的預算案論壇時，被問及今年預算案對中產打工仔免稅、減差餉的力度減弱，是否對中產開刀。陳茂波表示，去年預算案曾提出增加稅階、自願醫保扣稅等眾多措施減輕打工仔稅務負擔，「如果話我向中產開刀唔公道」。他又指，今年盈餘事實上有所減少，退稅、差餉寬免不可能如去年般大力度去做。

陳茂波表示，去年預算案曾提出增加稅階、自願醫保扣稅等眾多措施減輕打工仔稅務負擔，「如果話我向中產開刀唔公道」。（李澤彤攝）

陳茂波出席論壇時被質疑今年「派糖」少，令接受街訪市民「俾嬲多過俾開心」，他回應指，今年推出退稅、退差餉、領取綜援人士可獲多一個月綜援金補貼、免DSE考試費等措施，佔整體盈餘7成多，如果以過去只取3到4成之間盈餘分配比較，比例上不算少。

而被問到今年會否如去年一樣，最後因為社會壓力，而改變主意派錢時，他就稱，今年盈餘只有500多億元之下，「分配7成出去，已經是平衡方案」，認為目前不需要重啟與去年同樣的「派錢」計劃。

他又不認同社會上有群組無法受惠於今年預算案的說法，他認為，除了醫療穩定基金備用之外，在藥費、更新醫療設備等，市民可以受惠到，強調政府資源運用有不同需求，有輕重緩急之分。他也不認同今次預算案「向中產開刀」，認為說法不公道，因去年開始已推出增加稅階、自願醫保扣稅等措施，而今年盈餘縮減之下，退稅和差餉寬免力度，不可能維持去年水平。

談及未來本港經濟進一步放緩的可能性時，陳茂波就解釋，香港是細小、全開放經濟體，受外來經濟影環境響很大，未來即使中美貿易摩擦有化解的曙光，相信中美深層次矛盾依然存在，未來外圍經濟環境仍會時起時跌，他認為未來本港經濟變數比較大。（李澤彤攝）

談及未來本港經濟進一步放緩的可能性時，陳茂波就解釋，香港是細小、全開放經濟體，受外來經濟影環境響很大，未來即使中美貿易摩擦有化解的曙光，相信中美深層次矛盾依然存在，未來外圍經濟環境仍會時起時跌，加上民粹主義和貿易保護主義繼續冒起，他認為未來本港經濟變數比較大。他指，未來如果環球經濟環境轉好，對經濟增長預測可以向上調，反之則可能要再下調，而目前以增長3%作為中期預測，是穩妥估計。他續指，如未來經濟繼續轉壞，有需要時可隨時出招，不一定要在預算案。

樓市方面，陳茂波指，金管局過去推出很多輪宏觀措施，但不覺得目前是合適時機放寬按揭成數。他又指，不希望讓大眾有誤解，政府會出台一些措施來刺激樓市向上。至於會否「加辣」，他則認為「無論怎樣說都會被市場上一些有心人」解讀成為目前是入市時機，因此政府「無論點講都唔合適」，因此不會透露未來會怎樣做。

至於撥款200億元購入物業設置社福中心，會否變相托高市價，陳茂波就指買入的目標為非住宅物業，會按服務需要，遍布港九新界，而同類物業每年成交量8000多宗，撥款要求分多年購買，強調政府並無「硬指令」，會在合適時機購買，亦會選取合適地方，不會盲目購入有關物業。

他又指，從財政配套角度，可否選擇不購置，而改為租用，會持開放態度。