【移交逃犯】李家超反擊！批有人為達政治目的挑撥情緒（附全文）

港府早前提出修訂《逃犯條例》，容許香港與中國大陸及台灣等未有移交逃犯協議地區，以單次「個案移交」安排引渡疑犯。保安局局長李家超今日（27日）於《香港01》撰文，強調修例是確保香港不會成為逃犯窩藏之所，「讓他們每天生活在你我之間，威脅我們的人身安全及社會治安」，又對「近日香港有一些人，為了達到政治目的，挑撥情緒」，務求不會成事，「對這些只求個人政治目的而漠視法治和公義的行為，感到悲哀和失望」。

保安局局長李家超指，潘曉穎被殺案反映制度缺陷，修例是想堵塞漏洞。 （資料圖片）

李家超全文如下：

修訂有關逃犯及法律協助條例 填補法律缺陷

保安局在2019年2月15日向立法會提交建議，修訂現有《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》，這源於一宗發生在台灣的殺人案，涉嫌港人殺害另一名港人後返回香港。由於香港與台灣沒有簽訂協議，而現時亦沒有適用的法律，所以縱使台方已提出法律協助及移送疑犯的要求，香港未能處理。此案凸顯了嚴重的法律缺陷，我們必須填補，不能讓嚴重罪犯逃避法律制裁。

保安局的立法建議，是以同一標準、互相尊重的原則，讓香港與未有簽訂長期協議的世界上任何一個地方，在雙方同意下，可以用單一個案的方式，處理協助及移交逃犯的請求。單一個案移交只是過渡性以填補制度法律漏洞的特別安排，不適用於有長期協議的地方，長期協議仍然是主要和主體的移交逃犯安排。現時條例訂明不適用於香港以外中國其他部分，要讓香港可與世界上任何一個地方，以個案形式處理協助及移交請求，我們必須取消這限制。

政府建議倣效英國及加拿大等國家的法律和做法，由行政長官簽發證明書以啟動個案移交程序，把疑犯交由法庭作聆訊及判決。英國是由內政大臣簽發，而加拿大是由外交部長簽發。

建議的個案移交安排，會全面保留及應用已運作超過21年的《逃犯條例》內所有人權保障，有關保障參考了聯合國的範本和國際慣例，包括：

i) 該行為如發生在香港，必須也屬於干犯了香港的刑事罪行；

ii) 罪行必須屬於《逃犯條例》中訂明的46項嚴重罪類；

iii) 會對該人執行死刑的不移交；

iv) 政治性質的罪行不移交(不論在請求中如何描述)；

v) 縱使請求宣稱是因某罪行而提出，但實際上是由於政治意見、種族、宗教、國籍的不移交；

vi) 該人可能因其政治意見、種族、宗教或國籍，在審訊時蒙受不利或被懲罰、扣留或其人身受到限制的不移交。

行政機關及法庭會分別嚴格把關。首先，行政機關如認為請求方不符法例內的保障或規定，會即時拒絕請求。第二，如行政機關認為應啟動程序，會把案件交由法庭聆訊，法庭如認為個案違反條例中任何一項人權保障，或證據不足以作拘押令，法庭會立即釋放疑犯，行政機關不可移交。有關人士在聆訊期間，有權提出任何理由抗辯，包括政治迫害、請求方以其他罪行作包裝等，並可申請人身保護令，又可上訴至終審法院。法院過去21年在處理有關案件有豐富經驗，我們信任法官的專業能力和公平公正。

在實際操作方面，當香港收到單一個案的請求，如認為符合條文要求和人權保障及應該處理，會要求對方簽訂該個案的移交安排，作出多項保證及規定，包括：只可就安排内提出的控罪作出檢控，不可增加控罪，及提供充分證據讓法庭考慮是否足以發出拘押令；不可轉送該人到其他地方；不會判處或執行死刑；香港更可提出在《逃犯條例》外的額外要求，例如該人可依法獲得律師代表；依法獲得律師及家屬探望等。之後才由行政長官發出證明書啟動法律程序，交法院聆訊。

這次修訂建議不單是要處理台灣殺人案，同是要堵塞法律漏洞，不讓嚴重罪犯因沒有長期協議而逍遙法外。修訂使香港與世界上任何一個地方，用同一標準，以互相尊重的原則，只針對個案，務實處理，確保作奸犯科的人，接受法律制裁，更確保香港不會成為逃犯(殺人犯、強姦犯等)窩藏之所，讓他們每天生活在你我之間，威脅我們的人身安全及社會治安。

近日香港有一些人，為了達到政治目的，挑撥情緒，務求令這次移送疑犯到台灣受審，不會成事。我對這些只求個人政治目的而漠視法治和公義的行為，感到悲哀和失望。

台灣殺人案必須盡快處理，同時這法律漏洞亦必須盡快填補，以彰顯公義。保安局現正收集意見，期望盡快完成修訂草案，交立法會審議。