【移交逃犯】鄭若驊稱修例是好事　彌補法律漏洞　彰顯公義法治

港府近日擬修訂《逃犯條例》，容許香港與中國大陸及台灣等未有移交逃犯協議地區，以一次性「個案移交」安排引渡疑犯，引起社會熱議。律政司司長鄭若驊今日（26日）由北京返港後在機場表示，有關建議仍在諮詢階段，相信保安局會用心聆聽意見。她又認為，是次修例彌補了現時法律的漏洞，防止嫌疑犯於香港逗留，故整體來說是一件好事，讓「公義和法治得以彰顯」。

鄭若驊稱修訂《逃犯條例》是一件好事，可以讓公義和法治得以彰顯。（資料圖片/余俊亮攝）

鄭若驊日前在北京展開訪問行程，到訪最高人民法院及外交部，她今午返抵香港時，被問對港府擬修訂《逃犯條例》的意見。鄭若驊相信，是次修例是彌補了現時法律的漏洞，防止嫌疑犯於香港逗留，日後可透過既定程序移交相關地方，故整體而言是一件好事，令公義和法治得以彰顯；由於修例仍在諮詢階段，期望社會可向保安局提交意見。

鄭若驊又指，留意到自己民望的情況，重申會以謙卑和專業態度迎接新的挑戰。

推動大灣區以調解方式解決法律爭議

此外，鄭若驊提到與訪京行程中與內地相關部門，商討在大灣區處理法律爭議服務的發展事宜，冀在大灣區以「先行先試」方式，推動內地企業使用香港的合同法律及仲裁服務，以發揮本港的獨特優勢，並推動整個大灣區以調解方式來解決法律爭議。

鄭若驊又說，希望在大灣區建立與澳門和內地交流的法律平台，為大灣區需要提供建議，使企業及市民受惠。