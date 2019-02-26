【移交逃犯】討論逾20年未有成果　湯家驊：我理解是內地不願意

港府擬修訂《逃犯條例》，容許香港與中國大陸及台灣等未有移交逃犯協議地區，以單次個案方式處理移交逃犯請求，惹起民主派反對，認為做法是繞過立法會，憂慮異見份子會被包裝成「經濟犯罪」移交內地。 行會成員、資深大律師湯家驊今日(26日)早上出席港台節目時表示，任大律師公會主席時已公開呼籲當局要完善此機制，批評民主派將有關修例說成特區政府協助中央迫害政治犯是指鹿為馬，自言做了十多年律師，對此感到相當「氣憤」。他又透露，港府一直未能與內地達成協議，「以我的理解，是內地唔願意」。

湯家驊認為，立法會是個政治掛帥的地方，把處理移交逃犯的把關責任由法庭轉到立法會是更加政治化，更有違法治精神。(資料圖片/余俊亮攝)

因應近日一宗無法移交台灣殺人案疑犯給台灣檢方的案件，移交逃犯的討論再被放上議事堂。事實上，過去20年，特區政府曾就移交逃犯進行多次研究和商討，惟一直未有結論。湯家驊出席港台節目時透露，以他的理解，香港一直未能與內地達成移交逃犯協議的原因，不在於中港兩地法制存落差，而是內地不願意，「並非香港不願意......在政府上我可以這樣說，與內地、台灣救澳門簽定國與國之間、國際間的移交疑犯協議，有某程度的政治困難。」惟箇中原因，他不願透露更多。

批民主派指鹿為馬

湯家驊指出，他出任大律師公會期間，曾公開呼籲當局要完善移交逃犯機制，認為港府無此制度是匪夷所思，形容是一個「嚴重的缺憾」。他又批評，民主派將港府提出修訂《逃犯條例》，視為有意協助北京迫害政治犯是說三道四，指鹿為馬，把怨憤轉為無理指控，自言「做了幾十年律師，對民主派的說法感到氣憤，這也是近年中產人士漸漸遠離非建制的原因，將政治放到至高無上，卻是無視事實。」