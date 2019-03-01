同一日北京早上向林鄭發公函　晚上中聯辦宴請　彰顯全面管治權？

中聯辦本周三（27日）發稿指，稱「日前」邀請特首、司局長、特首辦主任等高層官員舉行2019年新春團拜活動。一場看似平常的官式交流活動，時間上的安排卻耐人尋味。 據了解，中聯辦這場新春團拜是在本周二舉行，即中央向特首林鄭月娥發公函表達對取締香港民族黨態度的當日。換言之，北京早上向林鄭發公函，晚上作為中央駐港機構的中聯辦宴請全體問責官員，是巧合，還是另有玄機？

中央人民政府就取締民族黨向特區政府發公函，稱支持特區政府，並要求對方就此事向中央提交報告，則更令外界猜測，中央對港全面管治權是否已正在運行。（資料圖片/余俊亮攝）

中聯辦的新聞稿指，王志民重溫了「習總書記等中央領導同志對在林鄭月娥行政長官領導下的特區政府管治團隊過去一年工作的高度評價」，指出香港社會形勢自習近平2017年「七一」視察香港以來發生了許多積極變化，呈現持續穩中向好態勢。王志民又表示，2019年是中華人民共和國成立70周年大慶之年，也是全面實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的開局之年，為鞏固發展好香港持續穩中向好態勢創造了有利條件，但也要清醒地認識到香港還面臨著不少風險和挑戰。

新聞稿最末指，林鄭月娥在致辭中感謝中聯辦對特區政府工作給予的支持和幫助。她表示，特區政府將全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅決維護國家主權、安全和發展利益，帶領社會各界積極融入國家發展大局，讓香港這顆祖國的明珠為新中國成立70周年增光添彩。

中聯辦宴請林鄭等特區高層官員後，昨日（28日）再發稿，指「日前」中聯辦邀請公務員事務局局長羅智光和各位常任秘書長舉行2019年新春團拜活動。王志民在即席致辭中表示，特區政府公務員隊伍是國家公務員體系的特殊組成部分，中聯辦願與特區政府公務員隊伍「坐埋一齊、傾埋一齊、行埋一齊」，秉持「心中有國家、心中愛國家、心中為國家」理念，為國家、為香港同心同向同行。

中聯辦副主任陳冬代表王志民在團拜晚宴致辭，指常任秘書長是特區政府政策制定和執行的「樞紐」，希望大家成為踐行忠誠國家、弘揚愛國精神的「領頭雁」，成為香港融入國家發展大局、粵港澳大灣區建設的「促成者」、「推動者」，成為維護國家整體利益、謀求香港市民最大福祉的「實幹家」。

政界人士估計，中聯辦邀請羅智光及各常任秘書長出席新春團拜，反映中央對港全面管治權具體貫徹到公務員層面。（資料圖片/吳鍾坤攝）

中聯辦兩篇新聞稿未有指明兩次宴請日期，但據悉，兩次會面分別發生於本周二（26日）及周三（27日），而有林鄭出席的一次，正是在中央政府就取締民族黨事宜，向特區政府發公函，並要求港府提交報告的日子。

有政界人士指，北京史無前例就某事件向林鄭發公函，同一日晚上作為中央駐港部門的中聯辦宴請林鄭管治班子，時間不似巧合，別具深意，「是全面突顯中央對港全面管治權」。