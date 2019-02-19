泛民缺席中聯辦飯局　王志民：香港不能成國家安全「法外之地」

中聯辦今（19日）設元宵飯局宴請立法會議員，多名建制派議員於上午11時半陸續抵達中聯辦大樓， 泛民主派議員一如預告全體缺席。 中聯辦其後刊登主任王志民發言稿，他期望和香港各界同心、同向、同行；又重申香港不應成為國家安全的「法外之地」、憲制責任的「真空地帶」。 民主派會議召集人毛孟靜早前表示，中聯辦可以邀請議員到中聯辦大樓以外的地方會面，討論議題。立法會主席梁君彥不同意她的說法，指設宴地點應客隨主便，「如果是為香港市民表達意見，我是虎穴龍潭都會去！」

王志民致辭表示，去年4月應邀到立法會大樓和立法會議員午餐會交流，當時和大家有個「西環之約」。他提出3個看法，即

1. 在維護特區憲制秩序上繼續同心同向同行，共同鞏固香港法治基礎，攜手維護國家主權、安全和發展利益。他直言，需要共同樹牢「一國」意識、堅守「一國」原則，共同維護國家主權、安全和發展利益。他提及有泛民議員在立法會發言時清晰表達「絕對不支持港獨」，「在這一點上，只有『一國』之責，沒有『兩制』之分。香港作為享譽全球的法治社會，更不應成為國家安全的『法外之地』、憲制責任的『真空地帶』」。他又稱，特區政府在維護憲制秩序的大是大非問題上態度「絕不含糊」，對觸碰國家底線的行為「絕不容忍」，提及取締民族黨，是為香港「風更清、氣更正」注入了強大正能量，認為通過包括國歌法本地立法等一系列重要舉措，進一步增強廣大香港同胞的國家認同感和民族自豪感。

2. 促進特區良政善治上繼續同心同向同行，共同支持特區政府依法施政、積極作為，攜手造福香港市民。他指過去一年多來，特首林鄭月娥積極踐行「志不求易、事不避難」的管治風格，帶領特區政府管治團隊依法施政，積極作為、勇於擔當，在培育新的經濟增長點、土地與房屋、社會福利、長者照顧、改善勞工權益、教育與青年發展等方面提出一系列政策措施，同時注重加強同各界人士溝通，促進社會和諧穩定，得到了中央高度肯定和市民普遍讚譽。他提及立法會審議的法案及撥款較去年度多，表明「愛國愛港、民主監督、理性務實、和衷共濟」正日益成為立法會文化的核心價值。

3. 促進香港共擔歷史責任、共享發展榮光上繼續同心同向同行，共同建設粵港澳大灣區，攜手推動香港融入國家發展大局。他認為大灣區可讓香港在融入國家發展大局中，實現自身更好更快發展的重大戰略機遇，和最直接最現實的重要載體。

王志民指「同心」就是共同堅守「一國兩制」的初心，「同向」就是共同堅持為中華民族偉大復興而努力奮鬥的正確方向，「同行」就是共同在維護香港和國家整體利益、謀求廣大市民最大福祉的道路上堅定前行。他直言自己是第三次來港工作，一直視香港為「第二故鄉」，「發自內心深愛這片土地，對獅子山下的一草一木、維港兩岸的山山水水都充滿感情」。

建制派全體議員，包括剛誕女的容海恩（第二排右六），也出席中聯辦飯局。（葛珮帆提供）

梁君彥形容今次是很好的溝通機會，相信機會不會只有一次，「全體立法會議員去會面，當然會有不同意見，但這才能反映全港市民的多元化意見」。有記者問到會否建議中聯辦下次改於其他地點宴請全體議員，梁君彥指設宴地點應客隨主便，「如果是為香港市民表達意見，我是虎穴龍潭都會去！」

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民建聯主席李慧琼表示，倘若泛民主派議員能夠參加今次午宴，是廣大市民的期望，因為現時香港所有民生議題都與內地息息相關。另外她又表示，非常歡迎大灣區規劃綱要正式出台，希望藉今次機會了解中聯辦在這方面的工作和角色，民建聯已經在常委會轄下成立相關小組，歡迎有意到大灣區發展的各個行業人士提出意見。

民建聯蔣麗芸身穿桃紅色大衣到場；上月剛誕下女兒的新民黨容海恩亦有出席。經民聯梁美芬早上需於大學授課，已事先向中聯辦預告會稍後出席。