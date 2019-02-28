【三隧分流】政府擬重推議案　陳帆：好大挑戰　陳恒鑌：未釋疑慮

《香港01》早前率先報道，政府早前因未能爭取足夠支持而暫時撤回三隧分流無約束力議案，運輸及房屋局局長陳帆明日召開記者會宣布重推。陳帆繼昨日先與建制派六人組「G6」會面，今與民主黨、公民黨、民建聯及實政圓桌田北辰見面游說支持。 民主黨林卓廷與公民黨譚文豪表示，三隧分流方案仍然維持紅、東隧加幅，擔憂會造成三隧齊塞的情況，故兩黨仍未能支持方案。 民建聯陳恒鑌亦表示，對於當局經一段時間重提方案後仍未能除公眾疑慮感失望，但認為政府再將無約束力議案提交立法會討論屬好事，能讓議員有機會表態和辯論。田北辰指自己原則上支持，但認為要先解決西隧出口現時塞車情況。 陳帆被問到有無信心爭取議員支持，稱「仍在努力中，好大挑戰」。

公民黨譚文豪表示，該黨「這刻無可能支持」議案，他稱政府提出的優化措施本身都會或應該要做，現時只是「翻叮冷飯菜汁」。（羅家晴攝）

《香港01》早前率先報道，據知政府不會調整紅隧、東隧加幅，以及西隧的減幅，但會提出兩項優化措施，回應議員訴求，包括設立類似交通調節基金的機制，將在紅隧及東隧額外收取的收入，撥出來用作協助駕駛者及提升道路安全，以及承諾於2023年政府收回西隧後，就三隧分流作全面檢討。

民主黨、公民黨難支持現行方案 譚文豪：翻叮冷飯菜汁

民主黨林卓廷會面後表示，方案會堅持過往的加幅、即紅隧、東隊仍會加價。他稱駕駛人士仍覺得加幅太多，同時仍然憂慮三隧會擠塞，質疑政府推算數字的準確度。他表示，不少地區的區議會都反對方案，認為若政府無法調整價格，相信難獲得民主黨和其他政黨支持。民主派議員區諾軒認為，政府提出的優化方案是於事無補，他稱重點是不能夠一下子提高紅隧和東隧的收費，會引起很大民怨。他又指自己原則上支持三隧三流，但強調要從可行的角度出發。

公民黨譚文豪表示，該黨「這刻無可能支持」議案，他稱政府提出的優化措施本身都會或應該要做，現時只是「翻叮冷飯菜汁」，未能說服他們支持。譚文豪認為政府可考慮加大補貼西隧的幅度、或將紅、東隧加幅的費用回饋予乘坐過海巴士的市民，以鼓勵更多市民乘坐公共交通工具。對於有指政府承諾於2023年政府收回西隧後，就三隧分流作全面檢討，他認為政府「是否承諾到20年後都不加價，否則（政府）收回後再加價都有可能性」。

民主派會議召集人毛孟靜指，運房局副局長蘇偉文今午曾致電她講解政府最新方案。她指政府方案「原封不動」，只是於2023年後才檢討隧道收費，是「先攞走市民錢，再研究如果回饋市民」。她指民主派會議將會討論，但預料難以支持。

陳恒鑌對新方案未能釋疑慮感失望 田北辰原則上支持

民建聯陳恒鑌亦指，政府提出的新方案仍未能釋除地區疑慮，其中仍然認為紅、東隧加幅太高，擔心三隧分流最終導致三隧齊塞，他認為當局若能釋除疑慮，該黨才會考慮支持。他對於當局重提方案後仍未能釋除疑慮感失望，但他認為政府再將無約束力議案提交立法會討論屬好事，讓議員有機會表態和辯論。

田北辰指，陳帆今早與他會面游說他支持三隧分流方案，他稱原則上支持方案，但認為局方應先解決西隧出口現時塞車的問題。他擔心若三隧分流落實後，西隧減價後會吸引更多駕駛者行走西隧，擔心屆時塞車問題更加嚴重。田北辰建議政府可增設清晰標示，引導駕駛者往中環或灣仔南一帶，可行走干諾道西地面到達目的地，並理順相關路段燈號，讓車流更順暢。