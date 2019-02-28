【三隧分流】消息：陳帆明開記招公布議案再闖關　不改紅東隧加幅

《香港01》早前報道，運輸及房屋局有意捲土重來，將三隧分流無約束力議案再提交立法會審議。據了解，運房局局長陳帆將於明日（1日）召開記者會，正式宣布重推議案，在3月21日的立法會大會辯論相關的無約束力議案。 為游說各黨派轉軚支持，三隧分流雖然不會調整紅隧、東隧加幅，以及西隧減幅，但會提出兩項優化措施回應議員訴求，包括設立類似交通調節基金的機制，將在紅隧及東隧額外收取的收入，撥出來用作協助駕駛者及提升道路安全，以及承諾於2023年政府收回西隧後，就三隧分流作全面檢討。

陳帆曾指預計三隧分流方案可以令繁忙時間的車龍龍尾縮短10至40%不等。（資料圖片）

《香港01》獲悉，當局有意捲土重來，將議案再提交立法會審議。陳帆昨今兩日陸續約見泛民及建制政黨，討論中環灣仔繞道通車後的交通情況，同時交代三隧分流無約束力議案去向，昨日便與建制派六人組會面。據了解，會上有討論中環灣仔繞道開通後的交通情況，有與會者提出，若政府希望爭取議員支持三隧分流議案，應先作出承諾，在專營權屆滿後，就以全面取消收費作為基礎。政府代表在會面中未有作出承諾，但稱「方向上可以咁諗」。亦有與會者提出，要從交通流量方向審視「三隧分流」。

陳帆上月宣布暫緩提交議案後，強調未來一兩個月會繼續游說立法會議員以爭支持，但不會調整方案。據知，政府未有作出減價等的讓步，但會提出兩項回應議員的優化措施：

（一）成立機制，將多收的隧道費用用作將來補貼之用。例如按照政府的三隧分流方案，紅隧的私家車收費將由現時的20元增至40元，該多收的20元會「撥出來」，投入一個類似基金運作的「小銀庫」，專項用作提升道路設施，包括改善交通安全，以及讓駕駛者獲得更多資訊等，詳情會在收集意見後定奪。

（二）當局承諾會於2023年政府收回西隧後，就三隧分流作全面檢討。

政府現陸續約見不同黨派的議員會面，將與民建聯、經民聯、公民黨等會面。據悉，陳帆將於周五召開記者會公布相關細節。