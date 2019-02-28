【大灣區】港官首出席國新辦發布會　發改委：嚴按《基本法》

政務司司長張建宗今日（28日）在北京出席國務院新聞辦（國新辦）舉行的粵港澳大灣區發展規劃綱要新聞發布會。今次是首次有本港官員出席國新辦記者會。 國家發改委副主任羅文表示，大灣區發展過程中，會嚴按《基本法》，尊重港澳社會及其法律制度，亦會尊重兩地高度自治，在處理涉及港澳事務時，會充分諮詢港澳政府和社會意見。 張建宗在會上發言時表示，大灣區發展不會導致「兩制」界限模糊，影響香港獨立關稅區地位。他又指香港作為國際城市，會協助內地引入外資，與內地企業一同開拓海外市場，強調希望香港青年有國家觀念、香港情懷和國際視野，「登高望遠，發掘香港以外的機遇」。

張建宗表示，「一國兩制」是港澳兩地在大灣區的優勢所在，有助港澳長期繁榮穩定，亦是粵港澳大灣區邁向國際的重要基礎。（政府新聞處）

張建宗表示，「一國兩制」是港澳兩地在大灣區的優勢所在，有助港澳長期繁榮穩定，亦是粵港澳大灣區邁向國際的重要基礎。

羅文則強調，大灣區必定堅持「一國兩制」方針，全面貫徹「港人治港」、「澳人治澳」，依法辦事。他又指，大灣區涉及一個國家、兩種制度、三個關稅區及三種貨幣，國際上並無先例，遇到新挑戰時，必須大膽嘗試，把握機遇開創新路。

對於港人到內地發展，廣東省常務副省長林少春就表示，廣東省一如既往歡迎港澳人士到廣東發展；又表示將會推出措施鼓勵港澳青年創業，「港澳青年對在內地辦企業、登記，包括稅務辦理、銀行貸款，有很多不了解，我們會提供一站式服務」。