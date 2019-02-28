【大灣區】宣講會無現身　梁振英續撰文推銷：香港有光榮的使命

全國人大政協副主席梁振英卸任特首後，一直不遺餘力推銷粵港澳大灣區，雖然《大灣區發展規劃綱要》宣講會未見其人，但都有撰文撐這個國家規劃。他在新一期《紫荊》雜誌發表《把握大灣區建設機遇》的文章，指香港在規劃中「有獨特的作用、光榮的使命，也有吃重的任務」，呼籲港人做好準備把握機遇。

梁振英指，香港在大灣區規劃內「有獨特的作用、光榮的使命，也有吃重的任務」。（資料圖片／李澤彤攝）

對於《綱要》內容，梁振英非常有研究，指當中明確表示「支持香港」的內容就有23個段落，涉及40餘個產業或方面，但大多數香港持份者對大灣區的廣東城市認識不足，香港和內地必須加強宣傳，推動金融業等香港龍頭產業不斷多元化。



另外，梁振英建議推出具體的政策和措施，尤其是關係到「一個國家、兩種制度、三個關稅區、三種貨幣的架構下，出台方便人流、物流、資金流和信息流的政策和措施」。對於梁振英而言，香港在大灣區發展規劃中，「有獨特的作用、光榮的使命，也有吃重的任務」，呼籲港人要把握機遇，香港必須不失時機地做好自身的籌劃和準備，包括人力資源評估和配置、政府和公營機構的人員編制、政府財政支配以至大學教育和專業培訓的配合等。

他又認為，早日和全面落實《綱要》，就可以擴闊香港經濟基礎、改善產業結構和克服經濟增長缺乏持續穩固支撐等問題，為香港青年人「開放更廣闊的天空」。