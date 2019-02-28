香港駐曼谷經貿辦開幕　林鄭：將大灣區帶到泰國

香港駐曼谷經濟貿易辦事處今日（28日）開始投入運作，正訪問泰國的特首林鄭月娥支持揭幕儀式。她表示，駐曼谷經貿辦成立顯示東盟地區對香港的重要性，期望經貿辦連繫香港與泰國兩地的企業和機構，成為提升港泰合作的一股催化力量。 林鄭又透露，與泰國總理巴育和副總理頌吉會面時，亦談到希望香港在大灣區的工作帶到泰國。她對巴育表示，雙方頻密接觸顯示彼此對雙方關係的重視，感謝泰國政府就香港與東盟自由貿易協定和相關投資協定簽署，一直擔任重要的協調工作和率先完成所需程序，並鼓勵其他成員國盡快完成其程序。她希望香港和泰國加強在旅遊、文化、教育、創新及創意產業等方面的合作。

林鄭月娥在泰國曼谷出席香港駐曼谷經濟貿易辦事處開幕禮。圖示（左起）香港駐曼谷經濟貿易辦事處處長李湘原、中國駐泰王國特命全權大使呂健、行政會議非官守議員召集人陳智思、林鄭月娥、泰國副總理頌吉、商務及經濟發展局局長邱騰華及其他嘉賓主持剪綵儀式。（政府新聞處）

曼谷經貿辦是特區政府在東盟地區設立的第三個經貿辦，泰國副總理頌吉、中國駐泰王國特命全權大使呂健和行政會議非官守議員召集人陳智思均有為曼谷經貿辦主持開幕儀式。

林鄭表示，期望駐曼谷經貿辦扮演促成者的角色，推進兩地合作再創高峰，開拓新的發展方向。

被問及香港如何促進國家與泰國合作關係時，林鄭則表示，在「一國兩制」下香港對外事務有一定程度的高度自治，今次在泰國成立香港於東盟的第三個辦事處，是認為香港與東盟關係是越來越重要；而香港對外關係，在促進粵港澳大灣區發展方面，有很重要的國家戰略作用。她認為，泰國商界和政府也對粵港澳大灣區很有興趣，而香港在大灣區發展的工作上，對東盟十個國家，皆具有利機遇，她希望香港用好國際連繫，將大灣區建設得更好。

林鄭又透露，今日與巴育和頌吉交流時，亦談到希望往後香港能夠把自身在大灣區的工作，尤其是對外推廣工作，帶到泰國。