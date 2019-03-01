乙明邨建組裝長者屋提供70單位　工聯會冀提供搬遷津貼增吸引力

為求增加長者屋供應，房協計劃在入伙38年的沙田乙明邨一幅空地，以組裝合成法（MIC）興建一幢10層高的長者屋，在2022年可提供70個單位；有關單位將用作調遷現時居於乙明邨的70歲或以上全長者寬敞住戶，接受調遷者可享終身免租，而尚餘單位可供房協其他屋邨長者寬敞戶申請調遷。 工聯會立法會議員麥美娟表示，歡迎房協計畫能夠騰空有關公屋單位，讓市民可更快「上樓」，但強調搬遷長者時需做到「長者友善」，才能增加吸引力。該黨另一議員郭偉強則建議為長者提供搬遷津貼，並派出義工隊協助長者辦理搬遷手續。

柯創盛認為，安排需關注長者搬遷時的過渡性安排，因對長者而言，「上屋搬下屋，唔見一籮谷」。（莊恭南攝）

麥美娟表示，新的長者屋可終身免租，又有新型防火隔熱設施，相信可以幫助長者改善居住環境，但她強調安排要做到「長者友善」，才能讓長者有誘因搬遷。

郭偉強則擔心，搬遷的做法會令長者失去原先社區內的長者友善設施，令搬遷的吸引度減少。他認為，計畫應仔細考慮和關心如何讓長者與社區緊貼，才能增加成效，否則只會流於表面，影響計畫反應。

民建聯立法會議員柯創盛則表示，最新一份財政預算案對房屋篇幅儘管比較少，但對於今日房協安排表示歡迎。他又認為，安排需關注長者搬遷時的過渡性安排，因對長者而言，「上屋搬下屋，唔見一籮谷」，又認為有需要留意工程期間，對周邊居民產生滋擾。