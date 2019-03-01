唐偉康稱內地對港施壓　收窄政治空間　外交部駐港公署提嚴正交涉

美國駐港澳總領事唐偉康早前接受訪問時表示，香港有只側重「一國」情況，令「兩制」無法發揮最大利益。唐偉康又稱中央對香港施加壓力，衝擊香港政治生態和營商環境。他又稱修訂移交逃犯條例或影響美港雙邊協議。 外交部駐港特派員公署今（1日） 提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對。公署表示，「一國兩制」、「港人治港」方針自回歸以來一直在香港實施，強調「香港是中國的香港」，不容外國干預香港事務，敦促有關外國機構尊重事實、放棄偏見。

美國駐港澳總領事唐偉康早前接受訪問時表示，香港有只側重「一國」情況，令「兩制」無法發揮最大利益。唐偉康又稱中央對香港施加壓力，衝擊香港政治生態和營商環境。(資料圖片/黃永俊攝)

外交部駐港特派員公署提及，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」的高度自治方針成功實施，香港居民亦享有「前所未有的權利和自由」。公署亦強調過去一年，「香港形勢持續穩中向好，這是有目共睹的事實，不容歪曲詆毀」。

公署反駁指，香港回歸後在各領域的優勢和地位不斷鞏固，對外交往活躍，而其營商環境和國際競爭力獲國際社會廣泛認可。公署提及香港正進一步融入國家發展大局、獲得增長新動力的機遇，國際社會對香港合作的積極性亦進一步增強。

公署又指，政府為捍衛「一國兩制」，維護憲制秩序採取一系列必要措施，「為香港保持長期繁榮穩定夯實了基礎，順民心、合民意」。公署強調，「香港是中國的香港」，不容外國干預香港事務，並敦促有關外國機構尊重事實、放棄偏見，以實際行動守國際法和國際關係基本準則。