唐偉康評港府禁民族黨、拒記者入境、DQ議員：內地漸介入香港決策

美國駐港澳總領事唐偉康今日（27日）出席一個論壇，談及有意見擔心香港自主地位。他直言去年目睹多次不幸的「首次」，如香港首次禁止政黨運作、首名外國記者被拒入境、首次香港因政見而DQ大批參選人，顯示中央政府逐漸介入香港政府決策（intimately involved in the Hong Kong Government’s decision-making）。

唐偉康（圖中站立者）直言去年目睹多次不幸的「首次」，如香港首次禁止政黨運作、首名外國記者被拒入境、首次香港因政見而DQ大批參選人，顯示中央政府逐漸介入香港政府決策。（美國駐港澳總領事館）

唐偉康今日於中環美國會，以「香港在印太經濟的角色」為題進行演講。他指直至現時為止，美國整體上觀察到香港跟據「一國兩制」，在大部分領域保持高度自治，程度令美國足以確認繼續維持在《香港政策法》下獲得的特別待遇。但他坦言，最近事件令部分美國觀察家提出憂慮（raised cautionary flags），擔心香湘能否保持高度自治。

他直言去年對香港跟據「一國兩制」保持高度自治的一面，並非好的一年，稱目睹多次不幸的「首次」，如香港首次禁止政黨運作、首名外國記者被拒入境、首次香港因政見而DQ大批參選人，顯示中央政府逐漸介入香港政府決策。

對於部分人指政治自主及言論自由與商界無關，唐偉康對此否認，認為一個城市有效運作，政治難以與經濟割裂（neatly divorced），例如香港政治及民主空間的收窄，很可能會嚴重影響香港理念及創新的市場，又指如外國人在港的居留權尤如內地，以政治考量為先，當然會影響營商環境（certainly impact the business environment here）。

唐偉康又指，不時與內地官員會面，其中一個目的是向內地決策者指出，北京為實現其目的而持續的政治收緊，會導致香港難以貢獻內地經濟發展的危機，直言「香港經濟若失去強大國際影響力，這城市將會大幅減低對內地其他城市的作用（Absent a strong international presence in Hong Kong's economy, it is clear, the city would offer much less value to the rest of China）」。