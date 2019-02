唐偉康評港府禁民族黨、拒記者入境、DQ議員：內地漸介入香港決策

美國駐港澳總領事唐偉康今日(27日)出席一個論壇,談及有意見擔心香港自主地位。他直言去年目睹多次不幸的「首次」,如香港首次禁止政黨運作、首名外國記者被拒入境、首次香港因政見而DQ大批參選人,顯示中央政府逐漸介入香港政府決策(intimately involved in the Hong Kong Government’s decision-making)。

唐偉康今日於中環美國會,以「香港在印太經濟的角色」為題進行演講。他指直至現時為止,美國整體上觀察到香港跟據「一國兩制」,在大部分領域保持高度自治,程度令美國足以確認繼續維持在《香港政策法》下獲得的特別待遇。但他坦言,最近事件令部分美國觀察家提出憂慮(raised cautionary flags),擔心香湘能否保持高度自治。

他直言去年對香港跟據「一國兩制」保持高度自治的一面,並非好的一年,稱目睹多次不幸的「首次」,如香港首次禁止政黨運作、首名外國記者被拒入境、首次香港因政見而DQ大批參選人,顯示中央政府逐漸介入香港政府決策。

對於部分人指政治自主及言論自由與商界無關,唐偉康對此否認,認為一個城市有效運作,政治難以與經濟割裂(neatly divorced),例如香港政治及民主空間的收窄,很可能會嚴重影響香港理念及創新的市場,又指如外國人在港的居留權尤如內地,以政治考量為先,當然會影響營商環境(certainly impact the business environment here)。

唐偉康又指,不時與內地官員會面,其中一個目的是向內地決策者指出,北京為實現其目的而持續的政治收緊,會導致香港難以貢獻內地經濟發展的危機,直言「香港經濟若失去強大國際影響力,這城市將會大幅減低對內地其他城市的作用(Absent a strong international presence in Hong Kong's economy, it is clear, the city would offer much less value to the rest of China)」。