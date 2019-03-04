【財政預算案】陳婉嫻轟預算案「走甜」：跟「打假波」有何分別？

《預算案》上周三（27日）公布後，因「派糖少」而備受批評。工聯會榮譽會長陳婉嫻在報章專欄炮轟《預算案》，指工聯會形容《預算案》是「平淡少甜」已是相當「畀面」，認為這份《預算案》絕對是「走甜」。陳茂波在《預算案》公布前多次稱要「接波」，陳婉嫻說落場接波但不積極進攻報答廣大球迷，反問：「那跟『打假波』又有何分別？」

陳婉嫻指工聯會形容《預算案》是「平淡少甜，缺乏驚喜」已是相當「畀面」。（資料圖片）

陳婉嫻在《am730》專欄以《助人助己》為題撰文，稱有熟悉足球的朋友向她笑言，《預算案》就像在「後場不斷搓波」，不敢積極進攻，就連「擁躉」也「唔收貨」，全場噓聲四起。

她指工聯會形容《預算案》是「平淡少甜，缺乏驚喜」已是相當「畀面」，認為這份《預算案》絕對是「走甜」，對於生活水深火熱的基層市民根本沒有絲毫幫助，「極其量只是派了一粒止痛藥，短暫而消極無奈地鎮痛而已。」她指陳茂波出身基層，認為陳應茂波非常了解基層苦況，「到底是否有權有勢的人都有忘本，都有忘記初衷的時候呢？」

她認為當不同的社會持份者均對政府充滿怨恨和敵意，將會直接影響政府的威信和管治，造成動盪的社會氣氛，「在這種氣氛下，任憑你有三頭六臂，又或有幾打得，政府只會在戾氣和怨憤的聲音中一事無成『收場』。」

陳茂波在《預算案》公布前多次稱要「接波」，陳婉嫻說落場接波但不積極進攻報答廣大球迷，反問：「那跟『打假波』又有何分別？」

曾鈺成稱《預算案》未能有具體的例子或說明「理財新哲學」。（資料圖片/羅君豪攝）

曾鈺成：未有例子說明理財新哲學

民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成亦在報章專欄談到《預算案》，稱《預算案》未能有具體的例子或說明「理財新哲學」，又說「恐怕沒多少人看得到」預算案的「前瞻性」和「策略性」。

他認為，教育和人才培養應為重點。但香港教育開支總額佔GDP的比例，過去5年維持在3.3%的偏低水平，未有在本屆政府開始後出現「突破性的改進」，他指香港中小學資源和環境較直資私立學校差得多，認為以香港政府的財政能力，應為資助學校提供更充裕的資源，又說：「有甚麼比大幅增加教育經費更能體現『為香港投資』呢？」