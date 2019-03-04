同樣不獲邀出席民主黨黨慶　林鄭與梁振英處理手法顯不同？

民主黨廿四週年黨慶暨籌款晚宴將於3月19日在九龍東皇冠假日酒店舉行，黨慶籌款委員會主席袁海文表示，晚宴籌款目標為400萬元，預料買檯會超過60席。袁海文稱因經濟狀況不穩及政治環境艱難，社區主任、中委、區議員和立法會議員的全年籌款目標將會提高10%。 民主黨今年未有邀請特首林鄭月娥出席，過住該黨於前特首梁振英時代亦曾出現同一情況，當時政圈流傳梁下令司局長全體杯葛黨慶，連民主黨出身的運輸及房屋局前局長張炳良都沒有出席。不過今年雖然林鄭月娥不獲邀請，但其班子亦有19名問責官員出席，與梁振英當時的處理手法不同。副主席羅健熙指不邀請原因，是林鄭於處理香港事務與該黨預期不同，惟他亦表示，樂意與現屆政府在工作上交流和溝通。

民主黨黨慶今年主題為整裝待發，袁海文（右）稱晚宴籌款目標為400萬元。（余俊亮攝）

民主黨今年未有邀請特首林鄭月娥及律政司司長鄭若驊出席黨慶，副主席羅健熙稱因兩人在處理香港事務與該黨和市民的預期不同，他又指對於不邀請鄭若驊決定，黨內並沒有太大爭議。羅健熙強調，樂意與現屆政府在工作上交流和溝通，亦希望政府會聆聽該黨就不同議題、政策上的建議，形容雙方的工作關係仍然持續。

於2015年黨慶，民主黨與梁振英政府的關係曾跌至冰點，當時民主黨打正旗號要求梁振英下台，該黨沒邀請他出席，當時政圈流傳梁下令司局長全體杯葛黨慶，就連民主黨出身的張炳良都沒有出席，只有時任審計署署長孫德基單拖赴會。

民主黨今年未有邀請特首林鄭月娥（右）及律政司司長鄭若驊（左）出席黨慶，副主席羅健熙稱因兩人在處理香港事務與該黨和市民的預期不同。（資料圖片）

雖然民主黨今年未有邀請特首，但林鄭班子卻有不少應邀出席，其中有2位司長、7位局長及9位副局共19位問責官員會現身，包括政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、勞工及福利局局長羅致光、及保安局局長李家超等。被問到多位問責官員出席是否代表政府伸出橄欖枝？羅健熙稱不會以梁振英作基準，但強調與現屆政府於工作上仍有交流和溝通。

對於民主黨要求社區主任、中委、區議員和立法會議員的年度籌款目標提高10%，袁海文稱未有聽到該黨人士指感到辛苦，相信他們會明白政治環境艱難。被問及若跑不足數會如何處理？袁稱，若個人成員跑不夠數，或會有財政後果，影響他們的財政資助。

早前有報道指，前立法會議員李華明因該黨決定不邀請林鄭月娥出席而決定辭去籌款委員會職務，被問到會否對籌款造成影響？袁海文指李華明當晚都會出席晚宴，強調雖然對方不是籌委會成員，但未來日子仍會繼續合作。