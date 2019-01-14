【收緊長者綜援】民主黨要求政府撤回修訂：不要向長者開刀

社署早前公布下月起調高領取長者綜援的合資格年齡至65歲，惹來社會爭議。立法會福利事務委員會會議今（14日）將討論相關事項，民主黨在會議前到立法會示威，形容該項修訂如同「向長者開刀」，要求政府撤回相關修訂。

政府代表到現場接信。（文雪萍攝）

社署早前公布，將於2月1日起調高領取長者綜援門檻，合資格申領年齡由60歲上調至65歲。立法會福利事務委員會會議今（14日）將討論相關事項，勞福局局長羅致光稍後亦會出席會議、現身解話。

民主黨在會議前到立法會示威，立法會議員、福利事務委員會主席鄺俊宇表示，新措拖如同「向長者開刀」，明言不接受以改善長者就業支援等作補救措施，認為政府必須撤回相關修訂。

他續說，現時有逾14萬人申請長者綜援，當中60至64歲人數達2.5萬，每年申請人數約2,000人至4,000人，若維持現有安排，每年只需額外增加不足2億元，強調政府絕對有能力負擔相關開支。

他續說，現時有逾14萬人申請長者綜援，當中60至64歲人數達2.5萬，每年申請人數約2,000人至4,000人，若維持現有安排，每年只需額外增加不足2億元，強調政府絕對有能力負擔相關開支。

尹兆堅：若以關愛基金「補鑊」 猶如左手交右手

立法會議員尹兆堅亦表示，若政府以關愛基金「補鑊」，猶如左手交右手，要求政府撤回收緊長者綜援資格。