唐英年：正與鐵總商討延後高鐵尾班車時間　倡維港以內填海

西九文化區首個表演場地戲曲中心已落成啟用，未來會有更多展館及表演場地落成。前政務司司長、西九文化區管理局董事局主席唐英年早前接受訪問，談及西九文化區可興建葡萄園作為打卡熱點，他又透露與中國鐵路總公司商討延後高鐵尾班車時間，讓居住在廣州、珠海、佛山等朋友能坐一程高鐵回看表演後回家。 唐英年表示，香港嚴重缺乏土地，不單止是商業或戲劇方面，連給予人居住的土地都不足夠，認為維港以內其實可填少許用作土地供應，「我自己認為維港以內，有一些地方是完全不影響任何事，是可以填少許的」，但礙於有法例限制不能於維港以內填海。

戲曲中心是西九文化區第一個落成的大型場所。﹝資料圖片／李澤彤攝﹞

唐英年早前接受團結香港基金「政策·正察」Facebook page訪問時表示，希望能於西九興建葡萄園，他稱西九佔地40公頃，近六成為露天空間，認為若綠化的話可做一個葡萄園，相信會是instagram moment（打卡熱點），「我們不如做一個全世界獨一無二的項目，因為環顧全球，是沒有一個葡萄園」。對於葡萄園種植那個品種的葡葡？他就指自己最愛是「pinot noir」，雖然不少專家認為未必適合，但他笑言「其實是用來拍照，無所謂了」。

與鐵路局商討延後高鐵尾班車 西九屬千載難逢的契機

隨著廣深港高鐵開通，唐英年希望在西九文化區落成後，居住在廣州、珠海、佛山等朋友能坐一程高鐵來看表演後隨即回家。他又指已經與鐵總商討高鐵的尾班車能否延後，「我們的表演亦不要8時開始，7時半開始，10時可以完結，他們可以乘車回東莞又好，廣州又好」，強調西九文化區對香港而是一個千載難逢的契機，因香港經歷由港口到貿易、航運、服務和金融，以後將會是文化藝術的發展。

唐英年認為香港具備硬件和軟件條件，作為亞洲文化藝術的核心，「我們的基建、交通便捷度以至法治、知識產權的保護、物流，所有我們都很齊全」。

被問到香港現時發展藝術的地方是否足夠？唐英年表示，香港嚴重缺乏土地，不單止是商業或戲劇方面，連給予人居住的土地都不足夠。（資料圖片/李澤彤攝）

唐：香港土地嚴重不足 鼓勵政府透過填海增加土地

被問到香港現時發展藝術的地方是否足夠？唐英年表示，香港嚴重缺乏土地，不單止是商業或戲劇方面，連給予人居住的土地都不足夠。他稱自己一直鼓勵政府透過填海增加土地，「因為透過填海，我們的土地可以乾乾淨淨，不需要去搬遷，不需要做其他事」。他明白會有人反對填海，「但不然地從何來？」唐英年提及現時有法例限制不能於維港以內填海，不然他認為維港以內可填少許海，用作土地供應。