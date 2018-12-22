【鄭若驊涉僭建】回顧CY、唐英年　一人一句「拆解」關公災難

自2012年起，僭建成為政壇最棘手的公關災難。前政務司司長唐英年競選特首選舉期間，被揭發大宅僭建超過2,000呎地庫，他曾稱「做男人就要有膊頭，做公職就要有腰骨」。 而當年奪得特首寶座的梁振英快上任前亦被爆出曾經僭建，他就形容自己「記憶中，我冇講過話我冇僭建」。 直至今日，正休假的律政司司長鄭若驊仍未回應律政司不起訴她僭建的決定，但她年初回應僭建時就嘗試以「警覺性可以做得更好」來化解。僭建「關公」到，三人還曾發表甚麼金句呢？現在為你一一回顧。

唐英年曾稱，「做男人就要有膊頭，做公職就要有腰骨。」（資料圖片／李澤彤攝）

做男人就要有膊頭，做公職就要有腰骨。 建造地牢係我太太嘅主意。 呢間屋其實攪左十年，冇住過嘅。我相信任何裝修要攪十年，都知道要攪好耐。 梁振英，我做過嘅事，我會企出嚟認，唔似好似你咁樣，乜都唔關你事。八萬五，又唔關你事。黑金政治，又唔關你事。劉夢熊，你差唔多唔識佢咁滯。呢啲係有承擔的表現咩？

三人中，首遇僭建災難的是唐英年。2012年2月競選特首期間，被傳媒揭發大宅僭建超過2,000呎地牢，成為一大選舉醜聞，他之後承認僭建問題，更道出「做男人就要有膊頭，做公職就要有腰骨」。不過，唐英年沒多久便轉口風，與太太唐郭妤淺見記者，稱「建造地牢係我太太嘅主意」，唐郭妤淺亦在人前負上僭建的罪名。

之後在選舉論壇上，唐英年遭主要對手梁振英質疑隱瞞潛建，他卻自信滿滿反擊：「梁振英，我做過嘅事，我會企出嚟認，唔似好似你咁樣，乜都唔關你事。八萬五，又唔關你事。黑金政治，又唔關你事。劉夢熊，你差唔多唔識佢咁滯。呢啲係有承擔的表現咩？」

「記憶中，我冇講過話我冇僭建」，相信是梁振英的經典金句。（資料圖片／江智騫攝）

你嘅僭建問題唔係單純嘅僭建問題，而係公開咁向市民講大話，隱瞞你嘅僭建問題。 我當時係冇隱瞞㗎，我當時嘅認知呢就係嗰個僭建處理咗㗎，個僭建就唔存在。 記憶中，我冇講過話我冇僭建。

同年受僭建問題纏身的還有特首選舉勝出者梁振英，他在競選期間曾向對手唐英年打僭建牌：「你嘅僭建問題唔係單純嘅僭建問題，而係公開咁向市民講大話、隱瞞你嘅僭建問題。」不過，事情之後來個反高潮。

7月1日宣誓之時臨近，身為候任特首的梁振英被傳媒揭發山頂大宅出現多處違規僭建，被民主派嘲善於「語言偽術」的他曾如此解釋：「我當時係冇隱瞞㗎，我當時嘅認知呢就係嗰個僭建處理咗㗎，個僭建就唔存在。」

梁振英的說法連建制派都不「收貨」，在特首選戰支持唐英年的自由黨田北俊在行政長官答問大會上，更質疑梁振英是否認為封了僭建就覺得解決僭建問題，從而在選舉中，可以大聲地說沒有僭建，梁振英指田北俊的說法有錯：「記憶中，我冇講過話我冇僭建。」語畢，在場有議員發出嘩聲，這句說話亦成為梁振英的經典金句。

面對議員質疑，鄭若驊表示，「我唔接受我係一個冇誠信嘅人」。（資料圖片／余俊亮攝）

我的確宜家睇返轉頭，我諗當時對呢方面嘅警覺性可以做得更好。 我當時工作實在太忙。 我唔接受我係一個冇誠信嘅人。

唐英年和梁振英後，僭建關公在政界潛伏多年，直至今年，再有人中招。鄭若驊1月接替請辭的袁國強擔任律政司司長，在履新之日，有傳媒揭發她位於屯門的別墅有多處違規僭建，旁邊的別墅由她丈夫、前工程師學會會長潘樂陶擁有，亦遭發現同樣有僭建。

甫上台便觸礁，鄭若驊見記者時稱，有關僭建是購入物業時已存在，認為自己的「警覺性可以做得更好」，惟難釋民怨，隔幾天她再見記者，再就事件道歉，多番表示自己買屋時好忙，承認當時「唔夠警覺性」。

其後，在立法會大會上，有議員批評她「大話連篇、毫無誠信、知法犯法」，鄭若驊則反駁「我唔接受我係一個冇誠信嘅人」。

事隔快一年，律政司決定起訴潘樂陶涉嫌僭建，鄭若驊則避過一劫，正在休假的她至今仍未回應律政司的決定。