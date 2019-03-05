【逃犯條例】三名民主派議員明赴台　就修例與立委會面交流　

一名香港少女在台灣被殺，港人男疑犯未能引渡到台灣受審，港府其後指因應案件修訂《逃犯條例》，容許香港與中國大陸及台灣等未有移交逃犯協議地區，以單次「個案移交」安排引渡疑犯。 立法會議員朱凱廸、陳志全、涂謹申及香港眾志羅冠聰明(6日)將前往台灣，就《逃犯條例》修訂與台灣立委及政府相關部門會面。朱凱廸表示，不同意《逃犯條例》修訂，但認為要急切解決陳同佳案的引渡問題，尋求兩地有共識的協議，需要時會將台灣的看法向保安局反映。

20歲香港少女潘曉穎去年2月到台灣旅遊期間，遭其同行男友陳同佳殺害，事件轟動全城，亦觸發保安局建議修訂《逃犯條例》。（資料圖片）

四人將會與台灣的民進黨、國民黨、時代力量及政府相關部門會面。議會陣線朱凱廸表示，會將市民和立法會對修例建議向台灣解說，同時了解台灣就香港修例的意見，他希望能針對性地處理陳同佳兇殺案，認為無需要將移交逃犯範圍一下子擴至內地。

他期望這次赴台「既能解決市民關心的兇殺案，同時間保障香港市民免於擔心被移交內地」，他強調不見得市民認為中港移交問題具逼切性，「無理由短時間修例傷害我地市民、國際對香港的信心。」

香港眾志羅冠聰(中)稱，此行目的希望政府與台灣能就陳同佳兇殺案一事達成協議，他稱陸委會早前表明不接受修例方案，「如果台灣不接受，政府仍一意孤行，只會距離陳同佳案越走越遠。」(羅家晴攝)

香港眾志羅冠聰稱，此行目的希望政府與台灣能就陳同佳兇殺案一事達成協議，他稱陸委會早前表明不接受修例方案，「如果台灣不接受，政府仍一意孤行，只會距離陳同佳案越走越遠」，故期望兩地盡快展開交流，以務實方式落實移交協議。

民主黨涂謹申表示，兩星期前曾赴台就修例問題與朋友交流，他稱大律師公會昨提出建議，認為可聆聽台灣的最新看法，涂謹申稱政府強調修例源於一單涉及台灣案件，惟政府卻沒有與台灣商討，對此感荒謬。

陳志全認為這次修例決定源起陳同佳事件，強調不能不理會台灣看法，「關閉造車」，形容若台灣不舉手對香港是雙輸，「既解決不到引渡陳桐佳，亦因為修例出現後門」，他重申這次赴台非搞衰事件而是希望事件成功，以最直接方法引渡陳桐佳。

另外公民黨兩名立法會議員楊岳橋及郭榮鏗，早前去信立法會保安事務委員會，要求就修訂《逃犯條例》召開公聽會，惟遭委員會主席陳克勤否決，陳指政府剛完成為期20日的公眾諮詢，應待政府提交修訂《逃犯條例》的條例草案後，由法案委員會召開公聽會較合適。