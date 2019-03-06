領展房署未按規定攤分二千萬維修費用　穗禾苑法團或再入稟追討

房屋署於2005年拆售180項停車場及零售設施予領匯（現已改稱領展），其中在23個居屋公用地方的管理和維修費，領展需與業主攤分；惟在2013年，火炭穗禾苑進行一項地底供水喉管工程，房署和領展未有按照當初契諾協議（即房署與小業主分別攤分50.8%和49.2%），令屋苑業主承擔了工程的94%費用，需付逾2244萬元。 協助居民的公民黨黨魁楊岳橋接受電台訪問時表示，根據房署與業主訂立的契約，除非房署與業主有其他協議，否則不可能不依從當初承諾的攤分比率。他透露，業主或會透過法律途經，追究多付的近一千萬元。

楊岳橋透露，業主或會透過法律途經，追究多付的近一千萬元。（資料圖片/盧翊銘攝）

穗禾苑2013年興建造價逾2,300萬元的地底供水喉管工程，當時領展和房署要求以「用水量」攤分工程開支，最終住戶承擔近96%費用，即2244.3萬元。穗禾苑法團秘書麥錦榮指出，根據契約、房署與區議員的信件等顯示，房署與業主訂立契約，房署與小業主日後需分別攤分50.8%和49.2%等公共地方的維修費。

楊岳橋接受電台訪問時表示，根據房署與業主訂立的契約，除非房署與業主有其他協議，否則不可能不依從當初承諾的攤分比率，即使房署及後把物業出售予領展，亦要遵守有關契諾。他認為即使業主對攤分比例不知情，房署並非在事件上無角色，應有責任通知業主有這個攤分安排，協助法團理順問題。他透露，業主或會透過法律途經，追究多付的近一千萬元。

麥錦榮續指，穗禾苑有7塊斜坡，當初亦是按攤分比率承擔維修費；他指斜坡工程亦即將招標，冀把攤分問題盡快釐清。