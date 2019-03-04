調查揭元朗逾七成街坊指區內欠消費選擇　團體：領展壟斷區尤嚴重

本港各區生活消費經常被指為霸權所壟斷，令市民苦不堪言。有民間團體近月的調查發現，在逾870名受訪者中，近五成人認為區內欠消費選擇，而被「領展」壟斷的沙田、元朗和東涌等區特別嚴重；逾九成人支持設立墟市區，當中亦有大部分人認為政府應善用閒置土地設立固定墟市區，並增發小販牌照，以增加市民生活消費選擇和創造就業機會。現時，食物及衛生局（食衛局）正就「重新編配空置固定小販攤位及固定小販牌照」諮詢區議會，團體促政府接納民間意見，以創新思維發展墟市，讓市民安居樂業。

被領展壟斷區 六至七成受訪者認為欠消費選擇

「撐基層墟市聯盟」聯同多個支持墟市和小販發展的地區團體今日發佈關於設立墟市區的研究結果。聯盟在1月5日至2月28日期間，以落區及網上問卷形式訪問全港十八區市民對設立墟市區的意見，871名受訪者中，有45.2%人認為社區內無足夠消費選擇，相反只有兩成人認為選擇足夠。在被領展壟斷的地區如沙田、元朗、馬鞍山、天水圍、東涌和黃大仙等，有六至七成當區受訪者認為社區內欠消費選擇，比其他區高出兩成，反映現時相關地區的購物場所被連鎖店及大財團壟斷情況頗為嚴重。

「撐基層墟市聯盟」聯同多個支持墟市和小販發展的地區團體，今日舉行記招及發佈關於設立墟市區的研究結果。（李智智攝）

逾九成受訪市民支持增設墟市。（資料圖片）

墟市提供就業機會 近六成人有意做檔主

調查亦發現分別有約九成人支持設立墟市區及增設固定墟市區，同時有近六成人有意申請成為檔主，反映居民認同墟市可增加生活消費選擇和具扶貧價值，為基層提供就業機會，故政府應在各區，尤其在貧窮地區和被領展壟斷的新市鎮增設墟市區，回應居民生活需求。

至於墟市舉辦模式，大部分人支持政府用各區的閒置政府土地（76.7%）及在寬闊街道／天橋底（63.4%）設立固定墟市區，在區內售賣多元化產品。另有五成半人同意每逢周末舉辦墟市，兩成人支持每日舉辦。至於檔位申請資格，逾九成人認為政府應優先考慮照顧基層市民及低收入人士，不少人認同需照顧持牌小販助手、長者或殘疾人士和手作人等。

「社區發展陣線」發言人陳淑淇稱，政府應善用空置土地發展墟市。（李智智攝） 民間團體「社區發展陣線」發言人陳淑淇稱，各區商場和街市被領展和財團壟斷，令租金和價格飆升，扼殺小商戶生存空間，認為「政府既然願意撥200億元發展社區配套」，就應更善用屋邨閒置空間和空置土地資源發展墟市，增加消費選擇，令市民受惠。

「深水埗見光墟關注組」代表林太認為墟市讓基層重新投入社區。（李智智攝） 深水埗主婦：擺檔增自信心又可幫補家計 「深水埗見光墟關注組」代表林太是一名家庭主婦，早年加入墟市做檔主，售賣住家菜式和手作護膚品。她稱，她和不少基層街坊礙於年老、健康問題和照顧家庭需要，工作時間不能太長，難以成功就業，「即使我就讀僱員再培訓課程，有一門手藝，都冇公司認可資歷，技能得物無所用」，而墟市正好為她提供低門檻創業機會，發展所長服務社區，加強自信心之餘，又可幫補生活開支，減輕經濟壓力。 她強調，墟市並非與商場街市「對着幹」，而是為街坊提供多樣消費選擇，亦帶動區內人流，「現時商場和街市都是來自同一財團，貨品一式一樣，價錢又貴，想買對白飯魚都冇，小店和墟市就可補足市場需求，是一種自由市場的調節」，又稱會視乎區內市場情況銷售產品，「以深水埗為例，區內已有大量甜品店，我們就改為賣家鄉菜，令街坊回味之餘，亦可為社區增添多一份人情味」。

「關注綜援低收入聯盟」代表李大成，促食環署放下身段順民意發展墟市。（李智智攝） 民間團體：墟市自律、社區反應好 對於有意見指墟市可能引起管理混亂問題，「關注綜援低收入聯盟」代表李大成說，過去大部分墟市檔主都十分自律，街坊反應非常好，吸引遊客和市民跨區光顧，甚至有商場邀請民間團體舉辦墟市，「深水埗就是成功例子」。他認為，食環署應以創新思維回應市民對墟市的訴求，「署方應放下身段順民意而行，下放權力予民間團體統籌組織，只需設黃格規限空間簡單管理便可」。他再三強調，署方早兩個月在立法會會議上曾稱會在今年首季就墟市和增發小販牌向各區議會諮詢意見，惟至今仍未見行動，促署方勿「走數」兌現承諾。

「活在觀塘」創辦人袁智仁冀政府改善墟市管理和小販發牌制度。（李智智攝） 小販文化恐失傳 團體冀政府正視 就墟市政策和小販發牌方面，「活在觀塘」創辦人袁智仁認為食環署過去管理墟市的手法差劣，如早年小販們從觀塘物華街臨時市場搬到同仁市集後，署方頻頻查牌影響生意，場內欠通風系統如同「大蒸籠」，陰乾市集。他又提及，食衛局在更新及重新編配小販攤檔時，間接削減400多個固定小販牌照，打壓了基層及小販助手等社群的經濟空間，「不少受重建影響的小販都欠缺安置，尤其是工匠，包括早前結業裕民坊小販就是其中之一，恐令珍貴文化失傳」，冀政府正視。