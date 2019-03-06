【2019兩會】張曉明解讀總理報告　預視年底區選將有人被DQ？

國務院總理李克強昨天（5日）在第十三屆全國人大第二次會議上發表政府工作報告，當中就港澳部分，重新提及「港人治港」、高度自治的方針。港澳辦主任張曉明今天（6日）發表文章，解讀報告有關港澳部份的論述。他指過去一年，特首林鄭月娥帶領特區政府勇於擔當、積極作爲，依法取締「港獨」組織「香港民族黨」，阻止「港獨」分子參與立法會和區議會補選。 不過翻查資料，由2015年區議會換屆選舉、2017年中西區區議會補選、2018年東區區議會佳曉選區補選，到本月舉行的油尖旺區議會大南選區補選，均沒有參選人因「港獨」取消參選資格，難道今年11月的區議會換屆選舉將會有人被DQ？屬真屬假，目前不得而知。

去年底的鄉郊代表選舉，已表明不支持港獨的立法會議員朱凱廸被取消資格。（資料圖片/歐嘉樂攝）

總理報告提到「全力支持香港、澳門特别行政區政府和行政長官依法施政」，張曉明指這是這是香港、澳門回歸祖國以來，「一國兩制」實踐取得成功的一條重要經驗，也是中央政府的一貫做法。張曉明指在「一國兩制」治理模式下，香港、澳門全力支持實行「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治。

張曉明提到，過去一年，林鄭月娥帶領香港特别政府勇於擔當、積極作爲，依法取締「港獨」組織「香港民族」，阻止「港獨」份子參與立法會和區議會補選，認真謀劃香港長遠發展，大力發展創新科技，積極參與粵港澳大灣區建設和共建「一帶一路」，努力爲青年人成長和發展創造條件，赢得了廣泛好評。

翻查資料，2015年區議會換屆選舉並無參選人因政治立場被DQ，到2017年中西區區議會兩區補選，及2018年東區區議會佳曉區補選兩場補選，亦沒有人被取消資格，本月底舉行的油尖旺區議會大南區補選，亦沒有參選人因「港獨」取消參選資格。

至於去年11月舉行的立法會九龍西補選，則有劉小麗被取消資格；去年底的鄉郊代表選舉，已表明不支持港獨的立法會議員朱凱被指「透過行使所謂和平主張港獨的權利為名，從而隱晦地確認了他支持獨立是香港人的一個選項」，取消參選資格。

區議會換屆選舉將於今年11月舉行，不少年輕人積極備戰參選，當中不少擔心被取消資格；張曉明的說話到底意指朱凱廸，抑或預視區議會選舉將有人被DQ，目前可謂不得而知。

張曉明指過去一年，林鄭月娥阻止「港獨」份子參與立法會和區議會補選。（港澳辦圖片）

2017年中西區區議會兩區補選，並無參選人被取消資格。（資料圖片/鄭子峰攝）