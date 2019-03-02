全國兩會明開幕　林鄭月娥在北京與張曉明會面近兩小時

全國兩會明日開幕，正在北京的行政長官林鄭月娥以及政制及內地事務局局長聶德權，早上到訪國務院港澳辦，與港澳辦主任張曉明會面，雙方會面近兩小時，林鄭月娥離開時並無向在場記者講話。 林鄭月娥稍後會到中央人民廣播電台受訪，下午到故宮，出席信和集團黃廷方慈善基金向故宮博物院捐款的儀式。

全國人大常委譚耀宗亦表示，將在會議中提出一些與粵港澳大灣區相關的建議，但不會有任何行動促請特區政府就《基本法》23條立法。

同樣在北京，粵港澳大灣區建設領導小組昨(1日)召開第二次會議後，林鄭月娥公布8項便利措施。港區人大代表兼工聯會理事長吳秋北表示，有關措施令人才流動更加方便，人才亦是大灣區建設的重要因素，歡迎對稅項及創業等的便利措施。



吳秋北又指，將在下周二的人大會議繼續跟進大灣區便民措施，如跟進港澳居民在內地以回鄉卡使用公共服務、購買城鎮醫療保險、養老政策及兩地救護措施等。

全國人大常委譚耀宗亦表示，將在會議中提出一些與粵港澳大灣區相關的建議，但不會有任何行動促請特區政府就《基本法》23條立法。



港區全國人大代表田北辰亦指，會建議爭取香港年青人毋須與內地高校或研究機構合作，便可就發明專利申請創業基金。