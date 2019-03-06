【政壇諸事町】梁振英突在fb廣邀好友　當年選特首前亦有類似行動

全國兩會正在北京召開。身在京畿的全國政協副主席、前特首梁振英近日亦有「異動」。 梁的facebook帳戶昨晚（6日）突然廣發「好友邀請」，不少其支持者，甚至連傳媒都在「好友」邀請之列 ，有支持者在其facebook發帖表示感謝加為好友。到底這位前特首，是否有進一步計劃？

梁振英facebook帳戶廣發好友邀請，不少其支持者，甚至記者都在「好友」邀請之列 。（資料圖片/歐嘉樂攝）

全國政協副主席梁振英在facebook廣邀好友，在政圈引起不少私語。據了解，至少3名現職記者，昨晚不約而同收到梁振英的好友邀請。其中有人半年前主動在facebook邀請CY成為好友，惟一直未有回音，直至半年後的昨晚，才獲對方加為好友；亦有從未邀請過梁振英做「好友」的記者，昨晚突然「被加」為好友。另有傳媒人表示，大半個月亦突然收到梁振英的好友邀請。

梁振英的facebook帳戶一直活躍，經常發表評論時政的帖文，但他並非來者不拒，隨意廣加「好友」之人，加上梁的社交媒體策略一向謹慎，如非其好友，甚至無權限在他facebook留言。梁振英facebook近半個月來的連串異動，到底有何深意，引人好奇。

梁振英在2012年競逐特首寶座前，亦曾突然頻繁邀約傳媒中高層飯聚，有人更在飯局中獲梁贈送他多年來評彈施政的文章結集書刊。最令人印象深刻的，是曾說過「N」屆不選特首的他，曾分兩日廣邀記者到他的山頂大宅燒烤，與記者打成一片。

事後有人分析，梁振英希望先打通傳媒界脈絡，廣結善緣，為日後競逐大位鋪路。

梁振英在社交平台活躍，但今日社民連吳文遠向梁投擲三文治案上訴得直，梁振英卻未有在facebook回應。他反而繼續發文評論理大處分四名學生事件，又批評中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強早前在報章為該些學生爭辯的文章，是「偷換概念、誤人子弟」；梁又將被處分學生的行為比作「考試作弊，偷窺女生或高買」，犯錯就要受處罰，殺鷄儆猴。

無獨有偶，梁振英與蔡子強於數年前亦有「淵源」。當時蔡子強於《明報》撰文評論梁振英女兒齊昕「鎅手」，質疑梁向傳媒發放一家三口合照是「一套精心策劃的政治化妝術」。該文令時任特首夫人的梁唐青儀怒不可遏，罕有開腔斥蔡「淺薄、無知、冷血、涼薄」。