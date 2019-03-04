【2019兩會】韓正：未來30多項惠港政策出台　讚林鄭「積極作為」

主管港澳事務的國務院副總理韓正，今日（4日）下午在北京政協禮堂接見參加兩會的港澳全國政協委員。 據了解，韓正讚揚特首林鄭月娥「積極作為、市民普遍認同」，並以取締民族黨為例子，直言香港「政治生態不錯」。他又希望大灣區可以「讓香港青年人有希望、可以發展、達成夢想的地方」。

主管港澳事務的國務院副總理韓正今（4日）下午3時接見在北京出席全國兩會的港澳政協委員（香港電台影片截圖）

據了解，韓正在會上提出3大重點，首先他分析國內外形勢，指出內地經歷不平凡但發展向好的一年，內地成功處理3大攻堅位，即脫貧、環保及防範各類風險，去年GDP總量達到90萬億元人民幣，人均9300美元，預料明年可以達到一萬美元，即全面小康。

韓正認為林鄭月娥「積極作為、市民普遍認同」，在環境、經濟、政治及民生上有所作為，其中談及「政治生態不錯」，舉例如取締民族黨，又引述香港失業率達到2.8%新低。

至於第二點，韓正指中央在大灣區發展上，有系統地聽取港澳意見及作出宣傳，首先於農曆新年後公布規劃鋼要，讓香港解讀，其後才在全國宣傳。中央就港澳關心議題有所著墨，如在稅項上作出建議，又預告將來會有30多項惠及港澳的政策出台，「大灣區總體是讓香港青年人有希望、可以發展、達成夢想的地方」。

最後一點，韓正指港澳政協委員應當繼續發揮「雙重積極作用」，在長期繁榮穩定中勇於擔當，並在維護國家主權、安全及發展利益當捍衛者。

據悉，會上有14名委員發言，當中10人屬港區政協，包括世衛前總幹事陳馮富珍、醫管局前主席胡定旭、信和置業主席黃志祥、 滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝、浸會大學前校長陳新滋、招商局集團董事長李建紅、經常在親中報章撰文的屠海鳴、霍英東家族第三代長孫霍啟剛、律師會前會長蘇紹聰及中信資本控股首席執行官張懿宸。

各人均就其所屬範疇發言，如陳馮富珍及胡定旭談及港人在國際作用及醫療改革；黃志祥談及大灣區發展；王冬勝談及防範金融風險；陳新滋談及發展國際創科中心；霍啟剛談及國民教育、認識國家及青年議題；蘇紹聰談及法律及人工智能等科技，而李建紅更提議在大灣區發行數字銀行及數字貨幣。

全國政協委員陳清霞直言，國家對大灣區屬前所未有般重視，認為香港對融入大灣區建設正面，直指大灣區是香港難得的機遇。全國政協委員吳傑莊則認為韓正關心香港，支持香港發展及繁榮穩定。