【移交逃犯】美商會向保安局交意見書　對修例極度保留

保安局建議修訂《逃犯條例》，擴展適用範圍至中國內地及台灣，曾任香港總商會主席的自由黨榮譽主席田北俊早前表示，商界對於修例感到擔心，因修例後會涉及侵犯知識產權、土地交易等與商界有關的問題。 美國商會於星期一就修例向保安局提交的意見書，對修例持極之保留的態度；認為修訂《逃犯條例》將成為外資考慮是否在港建立或保留基地風險評估的一個主要因素，更可能進一步削弱香港作為國際商業中心的競爭力。美商會敦促政府重新考慮，採取其他更具有針對性的修例方案。

經民聯副主席林健鋒在北京出席兩會時表示，已兩次向保安局反映商界顧慮，亦會在北京將商界意見向不同部門反映。(資料圖片/李澤彤攝)

美國商會在意見書中表示，該組織的使命之一是提升香港作為國際商業中心的地位，認為修例可能會對香港聲譽，以及其作為亞洲國際城市與核心區域商業樞紐的地位帶來重大影響。

商會又指，政府就該草案進行公眾諮詢的時間過少，會方沒有機會對議題進行全面研究或與會員徹底磋商。但是會方向政府指出，在港的外國商業組織普遍對內地法律和司法制度深存憂慮，其刑事訴訟程序有嚴重缺陷，司法制度亦常被濫用，涉及外資企業的商業糾紛經常被視作刑事罪行。

美商會又指，香港具良好法治及司法獨立的聲譽，有別於內地的法律制度正是香港吸引國際在港營商的主因，若有任何法例改動，導致到居港外國商人被引渡到內地的機會增加，都會損害香港作為安全穩定營商環境的形象。修訂《逃犯條例》將成為外資考慮是否在港建立或保留基地風險評估的一個主要因素，更可能進一步削弱香港作為國際商業中心的競爭力。最後，美商會敦促政府重新考慮，採取其他更具有針對性的修例方案。

商界政黨之一經民聯同樣對修訂的《逃犯條例》持保留態度。經民聯副主席林健鋒在北京出席兩會時表示，已於上月兩次向保安局反映商界顧慮，亦會在北京將商界意見向不同部門反映。主席盧偉國則表示，政府需清楚說明引用修訂法例的過程，例如什麼情況下會納入嚴重罪行並啟動條例。