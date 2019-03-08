【政圈風聲】林鄭連任之路能否笑到最後？　特首備胎在燈火闌珊處

距離2022年特首換屆還有三年半時間，但林鄭會否連任的話題在今年北京「兩會」意外地提早泛起漣漪，繼信和主席黃志祥被記者追訪時連說四聲「支持」，行政會議召集人陳智思在電台訪問中亦公開力撐林鄭，兩位林鄭支持者為下任特首猜謎遊戲掀起話題。 政界如何看林鄭特首「續牌」機會呢？不少人都同意，照當前形勢看，林鄭月娥連任看高一線，但若說穩坐釣魚船又言之尚早，當年獲國家主席習近平讚是「板蕩忠臣」的梁振英，當初何嘗不亦是行情看漲，鐵桿「梁粉」們甚至私底下揚言他鐵定連任，但結果仍是要被逼退場。林鄭能否笑到最後，仍有變數。

2016年，時任行政長官梁振英以照顧家庭為由，宣布放棄連任。（資料圖片/林振東攝）

人事佈局去除心腹威脅

許多政界人士都好奇，北京現時手中有沒有一張特首「備胎」名單？行政長官之位舉足輕重，北京不可能把所有鷄蛋放在一個籃子內，抽屜中應該有幾個後備之選，以備不時之需接替林鄭。不過，若你問政界中的人，又沒有人講得出一個「近磅」的名字，主要原因是現時的管治團隊欠缺重量級人物。

往日的特首內閣，無論董建華、曾蔭權時代，還是梁振英歲月，作為港府第二、第三把交椅的政務司司長和財政司司長都被視為未來特首潛在人選，例如董建華政府先後出現陳方安生、曾蔭權、梁錦松；曾蔭權執政時，唐英年被傳獲中央「祝福」下屆接任；梁振英掌權時亦受到財爺曾俊華挑戰，作為時任政務司長的林鄭更被逼不止一次表明希望任滿後退休（其後獲王袍加身改口說不得不重新考慮，又是另一故事）。不過，今屆政府的張建宗只是公僕一名，且年屆68，沒有人會視他為潛在人選，而財政司司長陳茂波又未累積到足夠政治能量，難以匹敵。

昔日曾蔭權年代，內閣臥虎藏龍，除有自己大力扶掖的曾俊華，以及獲中央「加持」的唐英年，還有一個靜待時機的行會召集人梁振英，而今日的行會「班長」陳智思，卻是林鄭半個「自己人」，且多次斬釘截鐵表明無意競逐大位。舉目林鄭內閣，幾乎無一人具威脅力。難怪有政界人士半講笑地說，林鄭當初起用張建宗做政務司長，未必是因無人可用，而是刻意去除威脅自己寶座的最大潛在對手。

政壇路波譎雲詭 2016年梁振英突然被逼退場

不過該名政界人士亦指，若說林鄭篤定連任，實在言之尚早，事關今日中南海「天威」難測，「一旦他要換掉你，總能找到一個人來替代你，畢竟這個世界沒有不能取代的人」，正如當年梁振英未宣布放棄連任之前，也沒有人想到林鄭就是真命天子。

按習慣，北京縱有心儀「跑馬仔」人選，一般會在特首選舉前九個月才暗中密召相告，今日不起眼的人，黃袍加身後即身價十倍。

至於國家領導人多次公開大讚林鄭，該政界人士笑言，2014年梁振英也獲國家主席習近平盛讚是「板蕩忠臣」，最後不也是「要照顧家庭」，放棄爭取連任？相比之下，林鄭獲讚「志不求易、事不避難」，更不算得是甚麼。畢竟林鄭月娥任內不無挑戰，尤其中央希望解決香港深層次矛盾、港人住房困局，甚至完成人心回歸歷程，每項都是嚴峻考驗，若林鄭無法交出令人滿意的成績單，其連任之路仍有變數。