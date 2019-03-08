【吳文遠案】CY稱檢控不存在遷就　吳反駁：檢控當局屢反對傳召梁

社民連主席吳文遠於2016年立法會選舉投票日，向前特首梁振英擲三文治，並擲中一名署理總督察。高院前日裁定吳上訴得直。處理是次上訴的高院法官邱智立在判詞中指出，案中有充份證據證明吳有意圖襲擊梁振英，惟控方選擇檢控吳文遠襲擊署理總督察，質疑律政司如果因梁振英當時是特首，為了避免傳召梁振英作為控方證人而作出的選擇，又指如果檢控當局就是因為一個人的原故，或要遷就一個人而作出表面看來不合常理的檢控決定，做法明顯地是值得商榷，和令人不安。 梁振英今天（8日）現身回應事件，指不存在遷就他而作出檢控決定。吳文遠下午在facebook反駁梁振英的說法，稱「不存在你的不存在」，直言檢控當局在案中不斷反對傳召梁振英作為證人，最後法庭接納辯方申請後，經法庭發出傳召令下，梁振英才根據法庭「命令」出庭作「辯方證人」。

梁振英今天出席活動離開時再回應事件，指不存在遷就他而作出檢控決定。（張浩維攝）

梁振英今天出席活動離開時再回應事件，指不存在遷就他而作出檢控決定，又指每次遇襲案也完全配合法庭和執法機構審訊。梁振英又指自己在黃毓民案出庭作供，傳媒高調報道，「網上仲睇到（報道）」，指若法官有看過這些報道，便不需要提出「如果」和「揣測」，「法官唔需要提出如果，亦都唔需要揣測」。

吳文遠反駁梁振英的說法，指在三文治案中，檢控當局不斷反對傳召梁振英作證人，最後在法庭接納辯方申請後，經法庭發出傳召令，梁振英才需要根據法庭「命令」出庭作「辯方證人」。

吳文遠又稱，發出傳召後，辯方律師多番嘗試約會梁振英審前會面，卻遭梁振英多番拒絕審前會面，「你（梁振英）還在電話辯稱因忙於到處推銷一帶一路，無閑（閒）與律師會面，說有什麼事情就留待法庭上說」。他強調律政司明顯是千方百計地避免傳召梁振英上庭，不存在梁振英所說的「不存在避免傳召」。