【兩會2019】向林鄭施壓？張曉明：澳門早在2009年完成23條立法

今日有報道引述消息指，中央已向特首林鄭月娥提出要在她今屆任期內完成基本法第23條立法。正身在北京出席「兩會」的港澳辦主任張曉明傍晚在部長通道環節時，主動回應記者有關「如何回顧澳門回歸20周年」的問題，他除了論及澳門近年經濟及旅遊等發展外，亦提到澳門早在2009年就完成了《基本法》23條本地立法，並成立了維護國家安全委員會。 對有指中央就取締民族黨向香港特區政府發公函，是干預特區自治，張曉明稱，民族黨公然宣示港獨主張，挑戰一國兩制下的政治秩序，危害國家安全；中央政府要求特區政府提交報告，是「恰當，依法履行中央政府權利和義務，有法有據，順理成章」。 在香港，林鄭傍晚出席公開活動時，未有回應任內完成23條立法傳聞，只帶著微笑急步離去。

張曉明傍晚出席部長通道環節時，被問及如何回顧澳門回歸20周年，他除了論及澳門近年經濟及旅遊等方面發展外，亦提到澳門早在2009年就完成了《基本法》23條本地立法，並成立了維護國家安全委員會。（資料圖片/張浩維攝）

今日有媒體引述消息，稱中央數月前告知林鄭要在今屆任內完成23條立法，惟本港多名政界人士包括林鄭「首席智囊」、行會召集人陳智思及工聯會立法會議員黃國健等均稱「無聽聞」。正當外界揣測林鄭會否在任內為23條立法之際，張曉明今日在兩會「部長通道」主動回應記者提問，第一個問題是有關回顧澳門回歸20周年，他說，澳門回歸20周年是澳門和國家的大喜事，澳門雖然地方不大，但在一國兩制實踐中「獨具特色，亮點不少」；澳門近年每年人均GDP從1.6萬美元升至8.3萬美元，以及每年有超過3600萬遊客到訪，成為東西文化交融的地方外……然後他話鋒一轉，稱澳門早在2009年已完成23條本地立法，去年澳門亦成立了國家安全委員會；澳門所有學校亦升掛國旗及奏唱國歌等，都說明一國兩制在澳門成功實踐。

至於中央就取締民族黨一事向林鄭發公函，張曉明回應時就稱，中央以有關做法來表達對港獨零容忍，是必然的，將民族黨依法取締亦屬必須。他強調，《基本法》第一條規定，香港是中華人民共和國不可分割的一部分，反問如有人危害國家安全，「中央不能不聞不問嗎？」他又指，中央在處理形式上，表明對特區政府堅定支持，堅決維護國家主權和領土完整，是中央的基本立場。

他又指，一國兩制是最好的制度，香港過往執行得很好，但港獨是要將一國兩制毀掉，香港主流民意反對港獨足夠清晰。

翻查紀錄，張曉明一直主張香港就23條立法。2017年中共中央「十九大」會議，張曉明回應記者提問時稱，「對香港而言，完成23條立法是憲制責任。」去年在北京回應香港外國記者會（FCC）邀請「港獨」組織「香港民族黨」召集人陳浩天演講，被問到特區政府應否為23條立法，張曉明當時回應稱，「你們也可以考慮一下這個問題。」