【逃犯條例】建制商界憂修例影響營商環境　經民聯未決定是否支持

港府早前建議修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，容許香港與中國大陸及台灣等未有移交逃犯協議地區，以單次「個案移交」安排引渡疑犯，建議最初引起政界關注，現時商界亦對此表達憂慮。 在北京出席兩會會議的全國政協委員林建岳表示，商界關注修例會影響香港的營商環境，認為可將商業上的行政失誤等問題從修例剔除；另一名政協委員林健鋒亦指，當局有需要向不同界別和持份者解釋，以釋除商界疑慮。

林建岳表示，商界關注修例會影響香港的營商環境，認為可將商業上的行政失誤等問題從修例剔除。( 彭毅詩攝)

因應一宗台灣殺人案件，港府早前提出修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》以堵住漏洞並彰顯公義，惟修例對商界而言是暗藏疑慮，近日不同商會紛紛發表意見。根據當局建議，條例中有46項嚴重罪行或適用於移交範圍，一些屬於「經濟犯罪」的罪行，如貪污、逃稅、走私、串謀詐騙、涉及破產或清盤法所訂的罪行，也在名單之列。此外，重婚、賣淫、非法墮胎等罪名，也包括在內，若有港人日後在內地觸犯了如貪污、逃稅、重婚、偽造帳目等罪行，內地也可要求特區政府將逃犯移交。

經民聯監事會主席林建岳表示， 香港商界認為修改《逃犯條例》或會影響香港的營商環境，他期望政府就修例的內容多解釋，了解整體情況才表達支持與否，強調並非反對修例，而是當局要清楚說明修例對營商環境造成的影響。被問到若把條例中與商界有關的項目剔除是否就可釋除疑慮，林建岳對此表示同意，認為可平息商界和市民的憂慮。



盧偉國稱特別關注46項罪行中的經濟罪案。( 彭毅詩攝)

林健鋒表示，經民聯諮詢過商界及商會對《逃犯條例》的顧慮，並已經向特區政府反映，上月曾與相關政府人員會面，亦有向北京有關部門反映意見。 經民聯主席盧偉國則認為，政府需要向外界詳細解說整個機制，包括46類罪項如何定義為嚴重，他稱經民聯已聽取商界和不同專業界別意見，早前亦與保安局方面會面，局長李家超亦已稱理解意見，亦指條例交上立法會時會更清晰。他又強調，業界疑慮非多餘，他特別關注46項罪行中的經濟罪案，至於是否贊同剔除有關罪行，他明白那些罪行是基於國際慣例，但在香港立法的話，經民聯未有清晰決定。

被問及是否希望政府未解釋清楚前不要趕及暑假前通過條例，盧偉國指，理解政府認為港女在台兇殺案急待處理，社會亦上有聲音指公義要得以彰顯，他稱引渡機制如何符合國際慣例，亦可釋除各方疑慮，保安局仍有功夫要做。

張華峰亦指，金融界關注生意上的糾紛事件會否受修例影響，認為當局應清楚說明兩者的分別。( 彭毅詩攝)

廠商會立法會代表吳永嘉指，商會不少廠商在內地設廠，大量貨物出口，舉例若報漏關稅，而出口的貨物與海關清單所列的不同，他不清楚此做法是屬於輕微犯罪或嚴重罪案，而且是否屬於中國稅務定名案件，他希望保安局澄清以釋除疑慮。金融界立法會議員張華峰亦指，金融界關注生意上的糾紛事件會否受修例影響，例如不小心漏報稅項等，日後會否被定性為商業上的過失，抑或是嚴重的刑事案，認為當局應清楚說明兩者的分別。

據了解，商界早於當局透露擬修改條例時已有憂慮，一直期望政府可盡早解釋清楚條例涵蓋的內容及程度，亦避免墮進香港政治爭拗的旋渦之中，才一直未有發聲，但眼見政府遲遲未有解畫，故趁着兩會期間提出意見，以表關注。