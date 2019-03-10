【2019兩會】霍啟剛稱大灣區是家的延伸　「北上」概念不正確

全國政協十三屆二次會議今天（10日）舉行記者會，全國政協委員霍啟剛亮相記者會，回應記者提問。他指中央花了很長時間謀劃大灣區建設，聽取香港年輕人的意見，認為凸顯中央對港澳年輕人在大灣區規劃的地位。霍啟剛又稱，自己很不想以後以「北上」來形容港人赴大灣區，認為必須改變此概念，大灣區不是「北上」的概念，而是一個家的擴大和家的延伸。

霍啟剛指「中國特色社會主義制度能打硬仗」，「沒有什麼是不能過去的」，他希望可以透過香港的政協委員把訊息帶給年輕人。（資料圖片/梁鵬威）



霍啟剛被問到如何看待大灣區給予香港青年帶來的發展機遇和空間，霍指大灣區規劃綱要剛剛公布，又引述國務院副總理韓正接見香港代表團時提到的一個數據，韓正指以大數據統計全球有關大灣區的報道，其中98.7%的報道均是正面看待大灣區，他認為這是對大灣區而言是個非常好的開頭，也是對香港青年一個非常大的機遇。

霍啟剛又引用有關大灣區的調查，指香港青年知道大灣區發展，一般都是認同大灣區，同意大灣區潛在的就業創業機會，不過願意到大灣區求學、就業、創業和居住的青年暫時不太多，他認為主要是緣於香港青年對內地的環境不熟悉，缺少人脈網絡，不想與家人、朋友分離，擔心不習慣內地生活等，他認為這些不習慣是來自「不透徹的了解」。

他認為大灣區建設才剛剛開始，認為不用著急，先把基本功做好，以建立青年人對國家、對大灣區的信心。霍啟剛指「中國特色社會主義制度能打硬仗」，「沒有甚麼是不能過去的」，他希望可以透過香港的政協委員把訊息帶給年輕人。

他又提到，中央花了很長時間謀劃大灣區建設，聽取香港年輕人的意見，認為凸顯中央對港澳年輕人在大灣區規劃的地位。霍啟剛又稱，自己很不想以後以「北上」來形容港人赴大灣區，認為必須改變此概念，大灣區不是「北上」的概念，而是一個家的擴大和家的延伸。