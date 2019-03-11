【政壇諸事町】王國興信錯蔡素玉？打機片誤當李小龍功夫片

東區區議員、工聯會王國興一向言行出位，不時引起網民關注，他今(11日) 日於社交網站facebook發文表示，收到人大代表蔡素玉轉來「非常珍貴」的李小龍在擂台擊敗對手的實錄，藉此呼籲特區政府要正式建立獨立的李小龍館、為港人爭光。 不過此post一出就有網民發現該短片其實是一段打機片，笑稱他又「提供笑料」，民主派立法會議員區諾軒亦有分享帖文，指對方「過左一年，都係傻得咁勻旬...拎打機片當李小龍功夫片」。雖然事後王國興即急急刪post，並就此致歉，不過早有不少網民「cap圖」留念。

王國興上載的李小龍片段被發現原來是打機短片。(區諾軒facebook)

一代宗師李小龍備受敬重，他拍過的電影、作品亦為人熟悉。不過王國興今就鬧出笑話，他在facebook表示，自己自小熱愛和研習中國功夫，今收到人大代表蔡素玉寄給他一輯「非常珍貴的」、「一代宗師李小龍在擂台擊敗時為前韓國冠軍拳手的三個拳賽回合實錄。」

王國興更稱李小龍的「拳法、腳法、肘法、步法、腰馬令人大開眼界」，希望大家轉發分享以紀念李小龍。王國興亦呼籲特區政府要正式建立獨立的李小龍紀念館、為港人爭光。

不過短短出post數分鐘，就有網民發現該片段為打機片段，王國興卻誤以為是真片，不少網民笑稱他竟然這樣都弄錯，又「提供笑料」，連民主派議員區諾軒亦有分享帖文，指對方「過左一年，都係傻得咁勻旬...拎打機片當李小龍功夫片」。事件短時間來引起迴響，雖然王國興隨即刪除有關帖文，並於網上就此致歉，「剛轉發李小龍比賽短片後、收到多人來電指正、該片是打機短片，謹此就錯發致歉」，不過仍然阻止不到網民「cap圖」轉發。